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"Piramit satış sistemiyle dolandırıcılık" operasyonunda 26 şüpheli adliyede

19.11.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin, yaklaşık 3 bin 300 kişiyi mağdur ederek 57 milyon lira haksız kazanç sağladığı ileri sürülüyor

İZMİR (AA) - "Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şebeke üyelerine yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Kasım'da İzmir merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 84 şüphelinin sorgulaması tamamlandı.

Şüphelilerden 26'sı ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları mağdurlara kurdukları şirketler üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi.

Şüphelilerin hesap hareketlerinden 57 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

Sisteme fazla sayıda kişiyi üye yapanlara, üye sayısını artırma ve sistemin devamını sağlama adına düzenli ödemeler yapıldığı, yeterli üye kaydedemeyenlerin ise mağduriyet yaşadıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 3 bin 300'e yakın kişinin sistemden mağdur olduğu, şu ana değin bunlardan yaklaşık 300'ünün resmi olarak şikayetçi olduğu ancak bu sayının artmasının beklendiği öğrenildi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre yasak olan "piramit satış yöntemiyle" dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım'da İzmir merkezli 21 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Şüphelilerden 84'ü gözaltına alınmış, yakalananlar arasında, 2018'de Artvin'de aynı suçtan gözaltına alınan ve daha sonra serbest kalan holding üst düzey yöneticisi T.B'nin de bulunduğu öğrenilmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda fon amacıyla kullanan şirketlere ait 6 tapunun da aralarında olduğu evrak ile 540 bin liraya el konulmuş, şirketlere ve şüphelilere ait taşınmazlar ile banka hesapları için de tedbir kararı alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı

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