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Pirlo Juventus macerasına galibiyetle başladı

İTALYA HABERLERİ  | 21.09.2020 08:31 | Son Güncelleme

Serie A'nın son şampiyonu Juventus, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında konuk ettiği Sampdoria'yı 3-0 yendi.

Pirlo Juventus macerasına galibiyetle başladı

Yeni teknik direktörü Andrea Pirlo yönetiminde yeni sezonu üst üste 10. şampiyonluk hedefiyle açan Juventus, sezonun ilk haftasında evinde Sampdoria’yı konuk etti.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada yeni transferi Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı önde tamamlayan Juventus, 78. dakikada Leonardo Bonucci ile bir gol daha bularak, farkı 2'ye çıkardı.

  1. dakikada siyah-beyazlı takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skoru 3-0'a getiren golü attı.

Juventus, Sampdoria'yı 3-0 mağlup ederek, ligde yeni sezona 3 puanlı başlangıç yaptı.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da yedekler arasında başladığı maça, 82. dakikada Giorgio Chiellini'nin yerine dahil oldu.

SERIE A'DAKİ DİĞER KARŞILAŞMALAR

Juventus-Sampdoria mücadelesi dışında ligde bugün 3 maç daha yapıldı.

Napoli, deplasmanda Parma'yı 2-0 yenerken, Genoa da evinde Crotone'u 4-1 gibi farklı skorla mağlup etti.

Sassuolo ise evinde ağırladığı Cagliari ile yenişemedi ve 1-1 berabere kaldı. Sassuolo kadrosunda bulunan milli futbolculardan Mert Müldür, 75. dakikada Jeremy Toljan'ın yerine oyuna girerken, Kaan Ayhan ise 90+5. dakikada Filip Djuricic'in yerine son dakikalarda oyuna dahil oldu.

Ligin ilk haftasında Milan, yarın Bologna'yı konuk edecek.

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