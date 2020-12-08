Pirlo'ya göre Messi mi, Ronaldo mu?

Juventus teknik direktörü Andera Pirlo, Barcelona ile karşılaşacakları ve Ronaldo ile Messi'nin yeniden karşılıklı oynayacağı mücadele öncesinde konuştu.

Pirlo açıklamasında sahaya kazanmaktan başka bir düşünceyle çıkmayacaklarını belirterek Messi mi, Ronaldo mu? tartışmasıyla ilgili görüşlerini aktardı. İtalyan teknik adam tartışmanın yersiz olduğunu ve iki oyuncuyu da izleyebileceğimiz için şanslı olunması gerektiğinin alltını çizdi.

Pirlo'nun konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Ronaldo mu daha iyi Messi mi? tartışması anlamsız. Onlar son 15 yılda Ballon d'Or'a damga vuran isimler. Milyonlarca insan bu oyuna zevk veren iki ismi izlemeyi çok seviyor. Onlara teşekkür etmeliyiz"

