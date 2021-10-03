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  4. Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay yeni imajıyla şaşırttı!

Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay yeni imajıyla şaşırttı!

03.10.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde 'Furkan' karakterine hayat veren genç oyuncu Sezer Arıçay, kıvırcık saçlarına veda ettiği yeni imajıyla sevenlerini şaşırttı.

Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay yeni imajıyla şaşırttı!

2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Pis Yedili dizisinde zengin ve şımarık bir genci canlandıran genç oyuncu Sezer Arıçay, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Sezer Arıçay'ın yeni imajı:

Pis Yedili'nin Furkan'ına bir de şimdi bakın!

Pis Yedili'nin Furkan'ına bir de şimdi bakın!

Pis Yedili'nin Furkan'ına bir de şimdi bakın!

SEZER ARIÇAY KİMDİR?

Sezer Arıçay, 21 Ekim 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Kadıköy Lisesi'ni bitiren Arıçay, sonrasında Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Tiyatroyla henüz lise yıllarında tanışan oyuncu, Altınok Tiyatrosu'nda birçok kez sahneye çıktı.

Pis Yedili'nin Furkan'ına bir de şimdi bakın!

Pis Yedili dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Arıçay, şimdilerde katıldığı workshoplarla kendisini geliştirmeye devam ediyor. Oyuncu, bir yandan da çeşitli tiyatro oyunlarında sahne alıyor.

Pis Yedili'nin Furkan'ına bir de şimdi bakın!


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Eda Ece Kadir Doğulu
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