Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay yeni imajıyla şaşırttı!

2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Pis Yedili dizisinde zengin ve şımarık bir genci canlandıran genç oyuncu Sezer Arıçay, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Sezer Arıçay'ın yeni imajı:

SEZER ARIÇAY KİMDİR?

Sezer Arıçay, 21 Ekim 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Kadıköy Lisesi'ni bitiren Arıçay, sonrasında Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Tiyatroyla henüz lise yıllarında tanışan oyuncu, Altınok Tiyatrosu'nda birçok kez sahneye çıktı.

Pis Yedili dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Arıçay, şimdilerde katıldığı workshoplarla kendisini geliştirmeye devam ediyor. Oyuncu, bir yandan da çeşitli tiyatro oyunlarında sahne alıyor.



