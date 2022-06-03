Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son halini görenler tanıyamadı! "Çok değişik bir tip olmuşsun"

Oyuncu Burak Alkaş 2014'te Yeşil Deniz, 2019'da Tozkoparan, projelerinde rol almış olsa da asıl ününü Pis Yedili dizisiyle elde etti. Alkaş'ın yıllar içerisindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.

İŞTE SON HALİ

Burak Alkaş, yeni dizi Berlik Çekirdekleri'nde rol aldı.

Pis Yedili dizisiyle akıllara kazınan oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı.

Alkaş'a, "Çok değişik bir tip olmuşsun", "Orço iki o ile özledik seni" gibi espirili yorumlar geldi.

39 yaşındaki Burak Alkaş 2015'te Seçil Alkaş ile hayatını birleştirdi.

2019'da Tozkoparan dizisinde Profesör Fikri rolüne hayat verdi. Yeşil Deniz adlı dizide ise Cemil rolünü oynadı.





