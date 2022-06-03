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Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son halini görenler tanıyamadı! "Çok değişik bir tip olmuşsun"

03.06.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisi komedi, gençlik dizisiydi. Dizinin göze çarpan renkli karakterlerinden biri de, Burak Alkaş'ın hayat verdiği Orço karakteriydi. Orço rolüyle akıllara kazınan Burak Alkaş'ın son halini tanımak ise imkansız...

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son halini görenler tanıyamadı! "Çok değişik bir tip olmuşsun"

Oyuncu Burak Alkaş 2014'te Yeşil Deniz, 2019'da Tozkoparan, projelerinde rol almış olsa da asıl ününü Pis Yedili dizisiyle elde etti. Alkaş'ın yıllar içerisindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.

İŞTE SON HALİ

Burak Alkaş, yeni dizi Berlik Çekirdekleri'nde rol aldı.

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

Pis Yedili dizisiyle akıllara kazınan oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı.

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

Alkaş'a, "Çok değişik bir tip olmuşsun", "Orço iki o ile özledik seni" gibi espirili yorumlar geldi.

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

39 yaşındaki Burak Alkaş 2015'te Seçil Alkaş ile hayatını birleştirdi.

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

2019'da Tozkoparan dizisinde Profesör Fikri rolüne hayat verdi. Yeşil Deniz adlı dizide ise Cemil rolünü oynadı.

Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

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