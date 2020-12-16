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Pişmeden servis ediliyor: Kolay tiramisu

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 16.12.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Pişmeden servis ediliyor: Kolay tiramisu

Pişmeden servis edilen tatlılar arasında yerini alan tiramisu hem pratik hem de aşırı leziz. Hızlı bir şekilde hazırlanan kolay tiramisu, yemek yapmayı bilmeyenlerin de kurtarıcı tarifi olacak.

Mutfakta yeteneğim yok diyenlerin bile başarılı bir şekilde yapacağı kolay tiramisu tadına bakan herkes tarafından tam not alacak. İŞte kolay tiramisu tarifi ve yapılışı.

MALZEMELER

1,5 su bardağı krema
1,3 su bardağı şeker
200 gram labne
2 su bardağı sıcak su
5 yemek kaşığı granül kahve
Bir paket kedidili bisküvi

YAPILIŞI

1,5 su bardağı çiğ kremayı bir karıştırma kabına koyun ve mikserle çırpmaya başlayın. Daha sonra şekeri kremaya yavaş yavaş ekleyip çırpmaya devam edin.

Şekeri güzelce erittikten sonra 200 gram labne peynirini de ilave edip çırpın ve homojen bir karışım elde edince bir kenara alın.

Granül kahveyi sıcak su yardımıyla eritin. Kahveli karışım biraz soğuduktan sonra kedidili bisküvilerinin hepsini bu kahveli karışıma bandırıp ıslatın.

Bisküvileri ıslattıktan sonra 1 kat olacak şekilde borcamınıza dizin. Daha sonra bisküvilerin üzerine hazırladığınız kremayı da bir kat olacak şekilde koyun. Krema ve bisküviler bitene kadar bu sırayla dizmeye devam edin. Son olarak hazırladığınız tiramisuyu servis etmeden önce yaklaşık 1-2 saat buzdolabında dinlendirin.

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