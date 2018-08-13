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Pişmiş domateste mucize var! Meğer erkekler için büyük nimetmiş...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.08.2018 09:43 | Son Güncelleme

Güncel rakamlara göre prostat kanseri gelişmiş ülkelerde erkeklerde en sık görülen kanser türüyken, Türkiye'de ise prostat kanseri erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü. Bu kanser türü bu kadar yaygınlaşmışken bu öneriyi dikkate almanız lazım...

Pişmiş domateste mucize var! Meğer erkekler için büyük nimetmiş...

Mesane kanserinin dünya genelinde kanserler arasında 11. sırada yer alırken, erkeklerde risk daha fazla. Mesane tümörlerinin erkeklerde görülen kanserler arasında 7. sırada olduğunu vurgulayan Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu "Bu da her yıl, her 100 bin kişide yaklaşık 9 erkek ve 2,3 kadın hastaya karşılık geliyor.

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Prostat kanseri, ürotelyal tümörler, böbrek kanseri, testis tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, üretra ve penis kanserleri, retroperitoneal tümörler ve üriner sistemdeki organlara başka organlardan sıçrayan tümörler üroonkoloji biliminin çalışma alanı içinde yer alıyor" dedi.

Domates, meyve ve sebze tüketimi artırılmalı

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Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur ve Üroloji Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin kanıtlanmış bir etkisinin olmamakla birlikte; diyetle alınan hayvansal yağların azaltılmasının, yağ tercihinin zeytinyağı yönünde kullanılmasının, pişmiş domates, meyve ve sebze tüketiminin artırılması ve her gün düzenli yürüyüş/ağır olmayan sporların prostat kanseri riskinin azalmasında olumlu etkilerinin olduğunu belirtti.

Erkeklerin baş düşmanı

1. Sigara/Tütün

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Özellikle mesane ve böbrek kanseri gelişimiyle doğrudan ilişkilidir.

2. Kimyasallar

Boya, petrol, deri, metal gibi sektörlerdeki endüstriyel kimyasallarla karşı karşıya kalmak, mesane kanseri için risk faktörleri arasındadır.

3. Obezite

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Böbrek tümörleri için önemli bir risk faktörüdür.

4. Kötü genler

Özellikle prostat kanseri gelişiminden ağırlıklı olarak sorumludur.

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Anahtar Kelimeler:
pişmiş domates prostat kanseri

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