Pistte yürekler ağza geldi, o anlar kamerada! Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, minik yıldız Zayn Sofuoğlu'na çarptı!

Emre Şen

Motor sporlarının dahi çocuğu Zayn Sofuoğlu ile Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun pistteki kapışmasında korkulan oldu! Antrenman sırasında yaşanan temas sonrası 6 yaşındaki Zayn yerde kaldı. Herkesin nefesini tuttuğu o anlarda Razgatlıoğlu motordan fırlayıp yardıma koştu. İşte olay yaratan kazanın perde arkası...

Kenan Sofuoğlu'nun henüz 6 yaşında olmasına rağmen kullandığı araçlarla ve hızıyla sosyal medyayı sallayan oğlu Zayn Sofuoğlu, bu kez pistte "abisini" ağırladı. Dünya Superbike şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu ile antrenman sürüşüne çıkan minik yıldız, talihsiz bir kaza geçirdi.

"TOPRAK ABİ BANA ÇARPTI"

Antrenman sırasında ikili yan yana ilerlerken motosikletler temas etti ve Zayn Sofuoğlu dengesini kaybederek yere düştü. Olayın şokuyla pistte kısa süreli panik yaşanırken, Toprak Razgatlıoğlu motorunu bırakıp hemen Zayn'in yanına koştu.

Neyse ki korkulan olmadı. Koruyucu ekipmanları sayesinde kazayı yara almadan atlatan Zayn, yerden kalkar kalkmaz "Toprak abi bana çarptı" diyerek sitem etti.

"KUSURA BAKMA KANKA"

Minik Zayn'in durumunun iyi olduğunu gören Toprak Razgatlıoğlu, rahat bir nefes aldı. Şampiyon sporcu, Zayn'in sitemine gülerek, "Kusura bakma kanka" cevabını verdi ve ikili arasındaki bu diyalog izleyenleri gülümsetti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

İspanya'da gündem Arda Güler! Ünlü gazeteci Arda Güler için kötü haberi verdiİspanya'da gündem Arda Güler! Ünlü gazeteci Arda Güler için kötü haberi verdi
Fenerbahçe tribün lideri silahlı saldırıya uğramıştı! 7 tutuklamaFenerbahçe tribün lideri silahlı saldırıya uğramıştı! 7 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu Toprak Razgatlıoğlu
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

