Pistte yürekler ağza geldi, o anlar kamerada! Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, minik yıldız Zayn Sofuoğlu'na çarptı!

Kenan Sofuoğlu'nun henüz 6 yaşında olmasına rağmen kullandığı araçlarla ve hızıyla sosyal medyayı sallayan oğlu Zayn Sofuoğlu, bu kez pistte "abisini" ağırladı. Dünya Superbike şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu ile antrenman sürüşüne çıkan minik yıldız, talihsiz bir kaza geçirdi.

"TOPRAK ABİ BANA ÇARPTI"

Antrenman sırasında ikili yan yana ilerlerken motosikletler temas etti ve Zayn Sofuoğlu dengesini kaybederek yere düştü. Olayın şokuyla pistte kısa süreli panik yaşanırken, Toprak Razgatlıoğlu motorunu bırakıp hemen Zayn'in yanına koştu.

Neyse ki korkulan olmadı. Koruyucu ekipmanları sayesinde kazayı yara almadan atlatan Zayn, yerden kalkar kalkmaz "Toprak abi bana çarptı" diyerek sitem etti.

"KUSURA BAKMA KANKA"

Minik Zayn'in durumunun iyi olduğunu gören Toprak Razgatlıoğlu, rahat bir nefes aldı. Şampiyon sporcu, Zayn'in sitemine gülerek, "Kusura bakma kanka" cevabını verdi ve ikili arasındaki bu diyalog izleyenleri gülümsetti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.