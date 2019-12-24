Mynet Trend

Pitbull çocuğa böyle saldırdı! Sokakta korkunç anlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | Son Güncelleme

Brezilya'da sokakta dolaşan pitbullun yoldan geçen çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun saldırıya uğradığını gören genç bir adamın olaya müdahalesi korkunç sonun önüne geçti. İşte kan donduran olayın detayları...

Brezilya’da başıboş bırakılan bir pitbull, sokakta bir çocuğa saldırdı. Olayı gören genç bir adam ise çocuğu köpekten güçlükle kurtarıp bir aracın tavanına bıraktı. Kendisi de aracın üstüne çıkan genç adam, saldırıdan bu şekilde kurtulmayı başardı. Yaşanan o anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay Rio de Janeiro kentinin kuzeyinde bulunan Parque Anchieta bölgesinde meydana geldi. Başıboş gezen bir pitbull sokakta oynamakta olan 4 yaşındaki Joao Pedro isimli çocuğa saldırdı. Bir kadının müdahale etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı köpek çocuğu ısırmayı sürdürdüğü sırada olayı gören Patrick do Céu (20) isimli genç duruma müdahil oldu.

ÇOCUĞU KURTARIRKEN KENDİNİ DE KORUMAYA ÇALIŞTI

Çocuğu köpekten kurtaran adam bir yandan da köpeğin kendisini ısırmaması için çabaladı. Genç adam, çocuğu köpekten kurtarmak için zekice bir hamle yaptı ve çocuğu yol kenarına park edilmiş kırmızı aracın tavanına bıraktı. Kendisi de aracın tavanına çıkan adam bu sayede saldırıdan kurtuldu.

'KAHRAMAN' İLAN EDİLDİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından ‘kahraman’ ilan edilen genç, kendisinin de bir kızı olduğunu ve olayı gördüğü anda kendi çocuğunun aklına geldiğini söyledi. (DHA)

'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
ABD iki ülkeye bu kez asker değil köpek gönderdi!ABD iki ülkeye bu kez asker değil köpek gönderdi!
Ülke tarihinin en büyük pedofili vakası! En az 349 çocuğa...Ülke tarihinin en büyük pedofili vakası! En az 349 çocuğa...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya pitbull

En Çok Okunan Trend Haberler

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Kadın dehşeti yaşadı! Herkesin içinde darp etti

Kadın dehşeti yaşadı! Herkesin içinde darp etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hepsi birden saldırdı! Askerlerin şoke eden videosu

Hepsi birden saldırdı! Askerlerin şoke eden videosu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD iki ülkeye bu kez asker değil köpek gönderdi!

ABD iki ülkeye bu kez asker değil köpek gönderdi!

Fransa'yı sarsan pedofili olayı! En az 349 çocuğa cinsel istismar

Ülke tarihinin en büyük pedofili vakası! En az 349 çocuğa...

Pakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildi

Hz. Muhammed paylaşımları olay yaratmıştı

Yıllardır çözülemeyen bu vakanın sır perdesi aralandı!

Yıllardır çözülemeyen bu vakanın sır perdesi aralandı!

Arkadaşını öldüren Youtuber tutuklandı

Arkadaşını öldüren Youtuber, her şeyi itiraf etti

Ne LPG ne de başka bir şey: Bu otomobilin patlama sebebi çok başka!

Ne LPG ne de başka bir şey: Bu otomobilin patlama sebebi çok başka!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.