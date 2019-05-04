Pitonla gösteri sonu oldu

Rusya'da bir sirkte yılanla gösteri yapan adam, yılanın boynuna doladıktan sonra yere düştü. Seyirciler önce adamın yere düşmesinin gösterisinin bir parçası sandı ama korkunç gerçek daha sonra anlaşıldı. Adamın bir süre hareketsiz kalması sonrası arkadaşları koşup adamın boynunu yılandan kurtardılar.Hiçbir şekilde tepki vermeyen adamın öldüğü belirtildi.

Görüntüler ise sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Görüntülere yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Şov uğruna pisi pisine hayatını kaybetti." yorumunu yaptı.

PİTON YILANININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Pitonlar, çevresinin uzunluğu 80 cm yi bulan boyu ise 10 metreye ulaşabilen dev yılanlardır.

Piton zehirli bir yılan değildir.

Çok kuvvetli olduklarından kendilerini korumak için yada avlarını yakalayabilmek için, zehire de ihtiyaçları yoktur.

Çevikliği ve kuvveti korkulacak düzeydedir. Avını bütün vücudu ile sararak etkisiz hale getirir.

