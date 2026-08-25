Piyangodan 278,9 milyon TL kazandı! Tek hatası yüzünden bir kuruşunu bile alamadı

Connecticut'ta yaşayan Clarence Jackson, 13 Ekim 1995 tarihinde Quick Pick yöntemiyle bir piyango bileti satın aldı. Biletindeki kombinasyonlardan biri, büyük ikramiyeyi kazandıran altı sayının tamamıyla eşleşti. Jackson'ın kazanması gereken ikramiye tam 5,8 milyon dolardı. Ancak genç adam, hayatını değiştirebilecek bileti elinde tuttuğunun uzun süre farkına varmadı.

KAZANDIĞINI SON GÜN FARK ETTİ

O dönem temizlik görevlisi olarak çalışan Jackson, aynı zamanda hasta babasının bakımıyla ilgileniyordu. Babasının amfizem nedeniyle hastanede tedavi görmesi, Jackson'ın hayatının büyük bölümünü onunla ilgilenerek geçirmesine neden olmuştu.

Jackson, piyango biletinin kazandığını ancak 13 Ekim 1996'da, yani ikramiyeyi almak için tanınan 365 günlük sürenin son gününde fark etti. Fakat talihsizlikler bununla da sınırlı kalmadı.

Son günün pazar gününe denk gelmesi üzerine Jackson, bileti Connecticut piyango merkezine götürmesi gerektiğini ve merkezin hafta sonu kapalı olduğunu düşündü. Oysa kazanan bileti satın aldığı mağazaya götürerek de işlemini gerçekleştirebileceğini bilmiyordu.

BİR SONRAKİ GÜN DE RESMİ TATİLDİ

Ertesi gün ise Connecticut'ta resmi tatil olan Columbus Day'di. Jackson bu nedenle kazanan bileti ancak 15 Ekim'de teslim edebildi. Fakat artık çok geçti. Yetkililer, büyük ikramiyeyi almak için tanınan bir yıllık sürenin sona erdiğini belirterek 5,8 milyon dolarlık ödemenin yapılamayacağını bildirdi.

Böylece altı sayının tamamını doğru bilen Jackson, kazanan bilet elinde olmasına rağmen milyonlarca dolarlık ikramiyesini alamadı.

PİYANGO ŞİRKETİNE DAVA AÇTI

Jackson bunun üzerine hakkını mahkemede aramaya karar verdi. Hukuk ekibi, Ekim 1996'da Connecticut Lottery Corporation'a karşı yasal süreç başlattı. Jackson, mahkemede bileti neden zamanında kontrol edemediğini de anlattı. Babasının yılın büyük bölümünü hastanede geçirdiğini ve kendisinin de onun bakımıyla ilgilendiğini belirtti.

Babasının biletin son geçerlilik tarihinden yalnızca bir hafta önce eve döndüğünü söyleyen Jackson, yaşadığı şartların göz önünde bulundurulmasını istedi.

MAHKEME KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Connecticut Lottery Corporation, kurallar gereği kazananların ikramiyelerini almak için bir tam takvim yılına sahip olduğunu savundu. Mahkeme de piyango şirketini haklı buldu. Jackson böylece kazanmış olmasına rağmen 5,8 milyon dolarlık ikramiyeyi hiçbir zaman alamadı.

YILLAR SONRA ŞAŞIRTAN İTİRAF

Aradan yıllar geçtikten sonra Jackson yaşadığı olay hakkında oldukça farklı düşünmeye başladı. 2016 yılında Good Morning America'ya konuşan Jackson, genç yaşında o kadar büyük bir servete kavuşmuş olsaydı paranın tamamını harcayabileceğini söyledi. O dönem farklı bir yaşam tarzına sahip olduğunu ve müzik sektörüne girmeye çalıştığını anlatan Jackson, milyonlar eline geçseydi bugün “ölmüş ya da parasız kalmış” olabileceğini ifade etti.

Yaşadığı büyük talihsizliğe rağmen Jackson, yıllar sonra olayın olumlu tarafını görmeye çalışarak, o yaşta milyonlarca doları yönetmeye hazır olmadığını kabul etti.