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Piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk yaşamını yitirdi

06.11.2020 12:26 | Son Güncelleme:
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Piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk yaşamını yitirdi

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk 74 yaşında yaşamını yitirdi.

74 yaşında hayata veda eden Timur Selçuk’un vefat haberini gazeteci Enver Aysever sosyal medyadan duyurdu.

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TİMUR SELÇUK KİMDİR?

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk’un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

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Paris’teki École Normale de Musique de Paris’te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975’te Türkiye’ye dönmüştür. “Ayrılanlar İçin”, “Sen Nerdesin”, “Beyaz Güvercin” ya da “İspanyol Meyhanesi” gibi parçaları bu dönemimin şarkılarıdır. Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet’in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976’da İstanbul Oda Orkestrası’nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi’ni kurmuştur.

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Ankara Sanat Tiyatrosu’nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus’un “Nereye Payidar” oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu’nun Sakıncalı Piyade’sinin müziklerini yapmış, ayrıca “804 İşçi”, “Ferhat ile Şirin”, “Şeyh Bedrettin Destanı”, “Tak-Tik”, “Küçük Adam Ne Oldu Sana”, Rumuz Goncagül ve “Galilei-Galileo” adlı oyunların müziklerini yapmıştır. “Sarıpınar 1914”, “Üç İstanbul”, “Cahide”, “Hakkari’de Bir Mevsim” gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
rabbim mekanını cennet eylesin..amin
Allah rahmet eylesin Allah taksiratını hasenarını affetsin ailesine sabırlar diliyorum
Zamanımızın değerlerinden , büyük sanatçı, ülke için yaptıkları unutulmayacak, ruhu şad olsun.

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