Piyanist Lal Karaalioğlu yarın konser verecek

İSTANBUL (AA) - Genç piyanist Lal Karaalioğlu, Notre-Dame de Sion Lisesi'nde yarın akşam konser verecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Sonata KV.333 No.13 B-flat majör" eseriyle konsere başlayacak 24 yaşındaki sanatçı, Frederic Chopin'in "Ballade Op.23 No.1", "Nocturne Op.62 No.1", "Barcarolle Op.60", "Mazurkas Op.59" ve "Scherzo Op.31 No.2" eserlerini yorumlayacak.



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