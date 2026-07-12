Pizzaya buz koydu: Kimse anlam veremedi ama bu yöntem lezzetine lezzet katıyor!

Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki São Roque kasabasında görev yapan 73 yaşındaki pizzacı Sudário Silva, alışılmışın dışında bir pişirme yöntemiyle dikkat çekiyor. Fırına vermeden önce pizzanın ortasına birkaç buz küpü yerleştiren usta şef, bu sayede parmesan ve pecorino peynirinin yanmadan krema kıvamına ulaştığını söylüyor.

İtalya'daki geleneksel "cacio e pepe" pizzasından ilham alan yöntem, özellikle peynirli pizzalarda farklı bir doku oluşturuyor.

BUZ KÜPÜ NEDEN KULLANILIYOR?

İlk bakışta sıcak fırın ile buzun bir araya gelmesi çelişkili görünse de işin arkasında bilimsel bir açıklama bulunuyor.

Uzmanlara göre eriyen buz, pizzanın orta kısmında geçici bir nemli alan oluşturuyor. Bu sayede peynir yüksek ısıda yanmak yerine yavaşça eriyerek krema kıvamına geliyor. Aynı zamanda hamurun ortasının fazla kabarmasını da engelliyor.

HAMUR TAM 120 SAAT DİNLENDİRİLİYOR

Sudário Silva'nın fark yaratan tekniği yalnızca buz küplerinden ibaret değil. Usta pizzacı, hamuru hazırladıktan sonra 120 saate kadar dinlendiriyor.

Uzun fermantasyon süreci sayesinde hamurun daha aromatik, daha hafif ve daha kolay sindirilebilir hale geldiği belirtiliyor. Buz tekniği ise bu uzun hazırlık sürecinin son dokunuşu olarak öne çıkıyor.

İLHAMINI ROMA'DAN ALDI

Silva'nın kullandığı yöntem, Roma'nın ünlü pizzacılarından Stefano Callegari'nin geliştirdiği cacio e pepe pizzasına dayanıyor.

İtalyan şef, yüksek sıcaklıkta kolayca yanabilen pecorino peynirini korumak için buz küplerinden yararlanırken, Brezilyalı usta ise aynı tekniği parmesan peyniri için uyarladı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRÜYOR

Alışılmışın dışında görünen yöntem kısa sürede sosyal medyada da ilgi çekti. Birçok kullanıcı, buz sayesinde peynirin yanmadan kremamsı bir kıvam almasını şaşırtıcı bulurken, bazıları ise bu tekniği evde denemek istediğini belirtti.