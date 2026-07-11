Dünyada satın alması imkansız kek: 400 yıllık tarifi dikkat çekti

Nagasaki Castella'nın hikayesi 16. yüzyıla uzanıyor. Portekizli tüccar ve misyonerlerin Japonya'ya getirdiği geleneksel sünger kek, zamanla Japon ustalar tarafından yeniden yorumlandı. Özellikle Nagasaki'de geliştirilen tarif, bugün Japon mutfağının simgelerinden biri haline geldi.
Klasik pandispanyadan farklı olarak Castella'da tereyağı veya kabartma tozu kullanılmıyor. Yumurta, un, şeker ve malt şurubu (veya bal) ile hazırlanan kek, yoğun fakat son derece yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor. Geleneksel tarifte alt kısmına serpiştirilen iri şeker kristalleri ise her lokmada hafif çıtır bir his bırakıyor.
Gerçek Nagasaki Castella'nın en önemli özelliği, uzun yıllardır aynı tekniklerle üretilmesi. Japonya'daki köklü pastaneler tariflerini nesilden nesile aktarırken, kullanılan yumurtaların kalitesi, ahşap kalıplarda pişirme yöntemi ve dinlendirme süresi lezzeti belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle Japonya dışında satılan birçok Castella, orijinal tariften farklı hazırlanıyor ve aynı dokuya ulaşamıyor.
Her ne kadar ustaların sırrını birebir yakalamak zor olsa da, doğru teknikle evde oldukça başarılı bir Castella hazırlamak mümkün.
Nagasaki Castella'nın en önemli püf noktalarından biri, piştikten hemen sonra tüketilmemesi. Japon ustalar, kekin aromasının tam olarak oturması ve nemini koruması için bir gece dinlendirilmesini öneriyor. Böylece dışı ince kabuklu, içi ise ipeksi ve nemli dokusuna kavuşuyor.
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