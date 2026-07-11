Dünyada satın alması imkansız kek: 400 yıllık tarifi dikkat çekti

Nagasaki Castella'nın hikayesi 16. yüzyıla uzanıyor. Portekizli tüccar ve misyonerlerin Japonya'ya getirdiği geleneksel sünger kek, zamanla Japon ustalar tarafından yeniden yorumlandı. Özellikle Nagasaki'de geliştirilen tarif, bugün Japon mutfağının simgelerinden biri haline geldi.

Klasik pandispanyadan farklı olarak Castella'da tereyağı veya kabartma tozu kullanılmıyor. Yumurta, un, şeker ve malt şurubu (veya bal) ile hazırlanan kek, yoğun fakat son derece yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor. Geleneksel tarifte alt kısmına serpiştirilen iri şeker kristalleri ise her lokmada hafif çıtır bir his bırakıyor.

NEDEN SATIN ALMAK BU KADAR ZOR?

Gerçek Nagasaki Castella'nın en önemli özelliği, uzun yıllardır aynı tekniklerle üretilmesi. Japonya'daki köklü pastaneler tariflerini nesilden nesile aktarırken, kullanılan yumurtaların kalitesi, ahşap kalıplarda pişirme yöntemi ve dinlendirme süresi lezzeti belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle Japonya dışında satılan birçok Castella, orijinal tariften farklı hazırlanıyor ve aynı dokuya ulaşamıyor.

EVDE NAGASAKİ CASTELLA YAPILIR MI?

Her ne kadar ustaların sırrını birebir yakalamak zor olsa da, doğru teknikle evde oldukça başarılı bir Castella hazırlamak mümkün.

MALZEMELER 100 gr kek unu (nişastalı un)

100 gr tuzsuz tereyağı

100 gr süt

100 gr toz şeker

6 adet yumurta

1 paket vanilya veya birkaç damla vanilya aroması

TARİF Yumurtaların beyazlarını ve sarılarını ayrı kaplara ayırın.

Tereyağı ve sütü küçük bir tencereye alın. Kısık ateşte tereyağı tamamen eriyene kadar ısıtın.

Keki daha hafif yapmak için unu eleyin. Eriyen tereyağlı süt karışımını unun üzerine dökün ve çırpma teliyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Karıştırmaya devam ederken yumurta sarılarını tek tek ekleyin. Vanilyayı ilave edip homojen bir karışım elde edin.

Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını mikserle çırpmaya başlayın. Şekeri azar azar ekleyerek parlak ve krem şanti kıvamında sert bir köpük elde edin.

Hazırladığınız unlu karışımı yumurta beyazlarının üzerine ekleyin. Spatula yardımıyla alttan üste doğru, köpüğü söndürmeden nazikçe karıştırın.

Kek kalıbını yağlı kağıt ile kaplayın ve hazırladığınız harcı kalıba dökün.

Kalıbı derin bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsinin içine yaklaşık 80 derece sıcak su ekleyerek benmari yöntemi oluşturun.

Önceden 150 dereceye ısıtılmış, fansız fırında yaklaşık 60 dakika pişirin.

Kek tamamen soğuduktan sonra kalıptan çıkarın.

SIRRI DİNLENDİRMEDE

Nagasaki Castella'nın en önemli püf noktalarından biri, piştikten hemen sonra tüketilmemesi. Japon ustalar, kekin aromasının tam olarak oturması ve nemini koruması için bir gece dinlendirilmesini öneriyor. Böylece dışı ince kabuklu, içi ise ipeksi ve nemli dokusuna kavuşuyor.