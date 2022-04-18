Pjanic'in yeni takımı belli oldu! Galatasaray...

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş 'ta büyük umutlarla transfer edilen futbolculardan Miralem Pijanic de büyük hayal kırıklığı yarattı. Sezon içerisinde kötü sonuçlar nedeniyle 2 kez teknik direktör değiştiren siyah-beyazlılar, yoluna Valerien Ismael ile devam ediyor. Genç teknik direktör ile ilk maçlarında başarılı sonuçlar elde eden Beşiktaş, sezonun son düzlüğünde Avrupa kupaları için yarışıyor.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAYACAK

Yaz transfer döneminde Michy Batshuayi ve Alex Teixeira gibi yıldız transferlerinden birisi olan Miralem Pjanic, takımda büyük hayal kırıklığı yarattı. Performansıyla kadroya girmekte dahi zorlanan Boşnak yıldızın gelecek sezon Beşiktaş'ta kalması beklenmiyor.

VALERIEN'İN PLANLARINDA YOK

Valerien Ismael ile birlikte yeni bir taktik formasyonu uygulamaya başlayan Beşiktaş'ta, Pjanic'in forma giymesi de zor gözüküyor. Fransız çalıştırıcının Pjanic'i gelecek sezon kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Transferin son saatlerinde kiralanan Pjanic, bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıktı. Boşnak oyuncu bu maçlarda gol atamazken 4 asist yaptı.

YENİ TAKIMI INTER OLACAK

İspanyol medyası, Beşiktaş'ın Pjanic ile devam etmeyeceğini ve Pjanic'in Barcelona'da da kalmasının zor olduğunu yazdı. Basında çıkan haberde, Pjanic için yeni sezondaki muhtemel takımın ise Inter olduğu aktarıldı. Bir dönem Roma'da forma giyen Pjanic'in İtalya'da dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray ile de adı anılan Pjanic'in Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda forma giymek istemediği gelen haberler arasında...



