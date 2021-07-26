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PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

26.07.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu terörist, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı Hakan Ateş, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde 2015 Haziran ayından bu yana bulunan Ateş'i takibe alan MİT, örgüt mensuplarının yerini tespit etti.

Irak'taki Hakurk'a bağlı Birkim köyü yakınlarında 22 Haziran'da düzenlenen operasyonla "Serdar Pir Avesta" kod adlı Ateş, etkisiz hale getirildi.

Terörist Ateş'in PKK'nın yurt içindeki uzantılarından YDG-H içerisinde örgütün eylemleri ile örgüte katılımları organize ettiği, bölücü örgütün Hakurk'taki lojistik faaliyetlerinin sorumlularından olduğu öğrenildi.

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