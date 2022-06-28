YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. PKK'nın talimatıyla ormanları yaktığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

PKK'nın talimatıyla ormanları yaktığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

28.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, sanık A.İ.E.K'nin müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi

Adana'da, terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık A.İ.E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı. Mahkemede sanığın avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı; belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporları dikkate alınarak sanığın kentte 24, 29 ve 30 Ağustos ile 3 ve 4 Eylül 2021'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığının ve eylemler karşılığında örgütten para aldığının, sanığın suçlamadan kurtulmaya yönelik aksi yöndeki beyanlarına mevcut deliller karşısında itibar edilemeyeceğinin, bu yönüyle sanığın "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçunu işlediğinin ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçunu da oluşturduğunun göz önünde bulundurulduğunu belirterek A.İ.E.K'nin müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetiyle bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık A.İ.E.K, "Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için sanık ve avukatına süre verilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Çukurova ilçesinde geçen yıl 4 Eylül'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya başlayan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Zanlı A.İ.E.K'nin motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti.

Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli 7 Eylül 2021'de tutuklanmıştı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili olduAdana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdiCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyorSakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:14
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Doğan Cem Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Yurdagül Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.