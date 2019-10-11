Plastik pipetler tarih oluyor! Bulduğu yaratıcı çözüm olay oldu

Dünya genelinde plastik kullanımı gün geçtikçe artıyor. Plastik kullanımının artmasıyla beraber doğaya ve sağlığımıza verdiği zararlar da paralel olarak artıyor. Hem doğa, hem doğada bizimle beraber yaşayan canlılar hem de sağlığımız kullanılan plastikler sebebiyle olumsuz etkileniyor. Çevrenize baktığınızda çoğu şeyin yapısında plastik kullanıldığını göreceksiniz. Örneğin kafelere gittiğimizde kahvemizi alıyoruz ve bir de plastik pipet. Plastik kullanımının önüne geçmek isteyenler, plastiği azaltmak için en küçük ayrıntıyı bile düşünüyorlar. İtalyan bir firma plastik pipetleri ortadan kaldırmak için makarna pipetleri kullanmaya başlamış bile! İşte o şahane fikir...





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