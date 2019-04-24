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Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 24.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Kanadalı girişimci Robert Bezeau plastik şişe atıklarından öyle bir şey yaptı ki! Hem ülke turizmi patladı hem de yaratıcılıkları sayesinde köy plastik şişe köyü olarak geçmeye başladı! İşte herkese ilham olacak, normal evden hiçbir farkı olmayan o ilginç tasarımlar ve hikayesi...

Küresel ısınma konusu her ne kadar istenilen ciddiyeti çekmese de dünyada insanlar doğayı korumak için elinden geleni yapıyor. Özellikle plastik atıkların verdiği zararı en aza indirmeye çalışan çevre tutkunları son olarak muhteşem bir fikirler bir ülkeyi yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor

Dünyada o kadar çok harika girişim var ki, insanlar gezegendeki kötü çevresel etkiyi durdurmak için, hayvanların neslinin tükenmesinden tutun suya ve hava kirliliğine kadar, her şeyi tekrar olması gerektiği gibi yeniden düzene oturtmaya çalışıyor.

Dünyada o kadar çok harika girişim var ki, insanlar gezegendeki kötü çevresel etkiyi durdurmak için, hayvanların neslinin tükenmesinden tutun suya ve hava kirliliğine kadar, her şeyi tekrar olması gerektiği gibi yeniden düzene oturtmaya çalışıyor.

Özellikle insanlar tarafında yapılan hasarı durdurmak ve tekrar canlandırmak için yeni ve yaratıcı yollar buluyorlar.

Özellikle insanlar tarafında yapılan hasarı durdurmak ve tekrar canlandırmak için yeni ve yaratıcı yollar buluyorlar.

İşte onlardan biri de Kanadalı girişimci Robert Bezeau!

İşte onlardan biri de Kanadalı girişimci Robert Bezeau!

Robert Bezeau, her yere atılan plastik şişelerden sıkıldığını fark etti. Bu yüzden plastik şişeleri yeniden kullanarak onları doğaya döndürmek için bir yol aradı ve "Plastik şişe köyü" adını verdiği Panama'nın Bocas del Toro eyaletine taşındı.

Robert Bezeau, her yere atılan plastik şişelerden sıkıldığını fark etti. Bu yüzden plastik şişeleri yeniden kullanarak onları doğaya döndürmek için bir yol aradı ve "Plastik şişe köyü" adını verdiği Panama'nın Bocas del Toro eyaletine taşındı.

Plastic Bottle Village adlı sitesi de bulunan bu köyün asıl amacı dünyayı kirleten plastik atıkları azaltmak ve bu kullanılmış plastiği inşaata dahil ederek hayata döndürmektir.

Plastic Bottle Village adlı sitesi de bulunan bu köyün asıl amacı dünyayı kirleten plastik atıkları azaltmak ve bu kullanılmış plastiği inşaata dahil ederek hayata döndürmektir.

Dünyanın, plastik şişeleri aşağıdaki birçok başka uygulamada tekrar kullanabileceğini söyleyen Robert Bezeau plastik şişeleri hangi alanlarda değerlendirebileceğinizi sıraladı:

Dünyanın, plastik şişeleri aşağıdaki birçok başka uygulamada tekrar kullanabileceğini söyleyen Robert Bezeau plastik şişeleri hangi alanlarda değerlendirebileceğinizi sıraladı:

Ev yalıtımı

Ev yalıtımı

Afet sonrası geçici barınaklar

Afet sonrası geçici barınaklar

Hayvan çiftlikleri

Hayvan çiftlikleri

Yüzme havuzları

Yüzme havuzları

Su toplama tankları

Su toplama tankları

Septik tanklar

Septik tanklar

Tarım suyolları (toprak drenajı)

Tarım suyolları (toprak drenajı)

Ticari depo inşaatı

Ticari depo inşaatı

Ahırlar

Ahırlar

Yollar

Yollar

İnşaat sırasında bu kadar güzel görünmeyen şeyler, aslında çoğumuzun yaşamayı seveceği güzel bir eve dönüşüyor.

İnşaat sırasında bu kadar güzel görünmeyen şeyler, aslında çoğumuzun yaşamayı seveceği güzel bir eve dönüşüyor.

Ancak, ev yapımı bu girişimin ilgilendiği tek şey değil, organizasyonun temel amacı gezegenimizin yaşadığı trajik durumu aza indirmek ve plastik atıkların azaltılmasının önemi hakkında farkındalık yaratmak.

Ancak, ev yapımı bu girişimin ilgilendiği tek şey değil, organizasyonun temel amacı gezegenimizin yaşadığı trajik durumu aza indirmek ve plastik atıkların azaltılmasının önemi hakkında farkındalık yaratmak.

10 metre karelik bir ev için 14 bin plastik şişe kullanıyorlar. Köydeki evler enerji tasarrufu da yapıyor. Bir plastik şişenin evinin dış ve iç duvarları arasındaki sıcaklık farkı 2 derece. Böylece ısıtma ya da soğutmaya da ihtiyaç yok.

10 metre karelik bir ev için 14 bin plastik şişe kullanıyorlar. Köydeki evler enerji tasarrufu da yapıyor. Bir plastik şişenin evinin dış ve iç duvarları arasındaki sıcaklık farkı 2 derece. Böylece ısıtma ya da soğutmaya da ihtiyaç yok.

Bu ada, yılda ortalama 5 gün kalan ve 100 binden fazla ziyaretçi alıyordu. Artık 500 bin ziyareti var. Her ziyaretçi günde sadece iki içki tüketirse, küçük bir adada geride bıraktığı yılda 1 milyon plastik şişesi doluyor. Bunu da doğaya yeniden kazandırmak yine emek istiyor.

Bu ada, yılda ortalama 5 gün kalan ve 100 binden fazla ziyaretçi alıyordu. Artık 500 bin ziyareti var. Her ziyaretçi günde sadece iki içki tüketirse, küçük bir adada geride bıraktığı yılda 1 milyon plastik şişesi doluyor. Bunu da doğaya yeniden kazandırmak yine emek istiyor.
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Anahtar Kelimeler:
plastik şişe yerine plastik şişe çevreyi korumak

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