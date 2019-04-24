Küresel ısınma konusu her ne kadar istenilen ciddiyeti çekmese de dünyada insanlar doğayı korumak için elinden geleni yapıyor. Özellikle plastik atıkların verdiği zararı en aza indirmeye çalışan çevre tutkunları son olarak muhteşem bir fikirler bir ülkeyi yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor

Dünyada o kadar çok harika girişim var ki, insanlar gezegendeki kötü çevresel etkiyi durdurmak için, hayvanların neslinin tükenmesinden tutun suya ve hava kirliliğine kadar, her şeyi tekrar olması gerektiği gibi yeniden düzene oturtmaya çalışıyor.

Özellikle insanlar tarafında yapılan hasarı durdurmak ve tekrar canlandırmak için yeni ve yaratıcı yollar buluyorlar.

İşte onlardan biri de Kanadalı girişimci Robert Bezeau!

Robert Bezeau, her yere atılan plastik şişelerden sıkıldığını fark etti. Bu yüzden plastik şişeleri yeniden kullanarak onları doğaya döndürmek için bir yol aradı ve "Plastik şişe köyü" adını verdiği Panama'nın Bocas del Toro eyaletine taşındı.

Plastic Bottle Village adlı sitesi de bulunan bu köyün asıl amacı dünyayı kirleten plastik atıkları azaltmak ve bu kullanılmış plastiği inşaata dahil ederek hayata döndürmektir.

Dünyanın, plastik şişeleri aşağıdaki birçok başka uygulamada tekrar kullanabileceğini söyleyen Robert Bezeau plastik şişeleri hangi alanlarda değerlendirebileceğinizi sıraladı:

Ev yalıtımı

Afet sonrası geçici barınaklar

Hayvan çiftlikleri

Yüzme havuzları

Su toplama tankları

Septik tanklar

Tarım suyolları (toprak drenajı)

Ticari depo inşaatı

Ahırlar

Yollar

İnşaat sırasında bu kadar güzel görünmeyen şeyler, aslında çoğumuzun yaşamayı seveceği güzel bir eve dönüşüyor.

Ancak, ev yapımı bu girişimin ilgilendiği tek şey değil, organizasyonun temel amacı gezegenimizin yaşadığı trajik durumu aza indirmek ve plastik atıkların azaltılmasının önemi hakkında farkındalık yaratmak.

10 metre karelik bir ev için 14 bin plastik şişe kullanıyorlar. Köydeki evler enerji tasarrufu da yapıyor. Bir plastik şişenin evinin dış ve iç duvarları arasındaki sıcaklık farkı 2 derece. Böylece ısıtma ya da soğutmaya da ihtiyaç yok.