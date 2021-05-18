Play-off'ta ilk round Altınordu'nun

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu, Samsunspor'u ağırladı.
Izmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altınordu'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Yusuf Yalçın Arslan kaydetti.
Samsunspor'da Gökhan Alsan'ın 90+3. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Erhan Erentürk kurtardı.
Ev sahibi Altınordu'da 85. dakikada Yener Hüsamettin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından Altınordu, rövanş öncesinde avantajı elde etti.
Bu mücadelenin rövanşı, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Yeni Samsun Stadyumu'nda oynanacak.
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