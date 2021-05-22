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Play-offta finalin adı: Altay - Altınordu!

22.05.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu, Samsunspor'u eledi. Play-off finalinde Altay ile Altınordu, Süper Lig'e çıkmak için mücadele verecek.

Play-offta finalin adı: Altay - Altınordu!

TFF 1. Lig play-ff yarı finalinde Altınordu, evinde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı ve finale adını yazdırdı.

Sezonu 6. sırada tamamlayan Altınordu 32. dakikada Metehan'ın golüyle öne geçerken, sezonu 3. bitiren Samsunspor'a geri dönüşü getiren goller 53. dakikada Nadir ve 81. dakikada Yasin'den geldi. 90+7. dakikada sahneye çıkan Enis Destan, kaleci Nurullah'ın aldığı riski değerlendirerek orta sahadan yaptığı vuruşla beraberliği ve finali getirdi.

TFF 1. Lig play-off finalinde iki İzmir takımı Altay ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Finalin oynanacağı stat ve tarihi TFF tarafından açıklanacak.

3. OLAN TAKIM ÜST LİGE ÇIKAMIYOR

Son 16 yıldır düzenlenen play-offta, normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 1'i Süper Lig'e yükseldi. Yalnızca Alanyaspor 2015-16 sezonunda normal sezonu 3.bitirip Süper Lig'e çıktı. Öte yandan 1. Lig play-off'larında geçtiğimiz 4 yılda da normal sezonu 5. bitiren takım, Süper Lig'e yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
Altay
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