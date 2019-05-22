Plead zararlısı yine faaliyette

Plead kötü amaçlı yazılımının en aktif şekilde görüldüğü Tayvan’da tespit etti. Verilere göre bu yazılımın arkasındaki siber saldırganlar, ele geçirilmiş router cihazlar yoluyla ‘ortadaki adam’ (MitM - Man in the Middle ) saldırılarını kullanarak, meşru ASUS Webstorage yazılımını hedef alıyor. Daha önce Plead yazılımının kötü amaçlı BlackTech grubu tarafından hedefli saldırılarda kullanıldığı tespit edilmişti.

GÜNCELLEME SIRASINDA ARAYA GİREBİLİRLER



Tehdide ilişkin araştırmayı ESET’ten Anton Cherepanov duyurdu. Cherepanov, durumu şöyle açıkladı: "ASUS Webstorage yazılımı bu tarz saldırılara karşı savunmasızdır. Özetlemek gerekirse, yazılım güncellemesi HTTP kullanılarak istenir ve aktarılır. Sonrasında bir güncelleme indirilir ve bu güncelleme yürütülmeye hazır olduğunda, yazılım onu yürütmeden orijinal olup olmadığını doğrulayamaz. Böylece saldırganlar güncelleme işlemi sırasında araya girebilirlerse, kötü amaçlı bir güncelleme yapılmasını sağlayabilirler.”

İLK HEDEF ROUTER CİHAZLARI



Konuyla ilgili daha önce gerçekleştirilen araştırmalara göre, Plead kötü amaçlı yazılımı, savunmasız router cihazlarını ele geçiriyor ve hatta bunları kötü amaçlı yazılımın C&C (komuta-kontrol) sunucuları olarak kullanabiliyor.