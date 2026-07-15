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Üzerinden adeta servet çıktı: Paraları korumak için bulduğu yöntem şaşırttı

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Bursa'nın İznik ilçesinde uzun süredir sebze ve meyve halinde çevreyi rahatsız ettiği belirtilen ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, polis ve zabıta ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. Şahsın üzerinden çıkan yaklaşık 500 bin lira nakit para ise tutanak altına alınarak kardeşine teslim edildi.

Bursa'daki olay, İznik Devlet Hastanesi karşısında bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir bölgede sabahlayan ve çevre esnafını rahatsız eden M.Ö. hakkında gelen ihbarlar üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmada M.Ö.'nün, camlarını kırdığı boş bir dükkânda kaldığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö.'nün üzerinde ve eşyaları arasında yaklaşık 500 bin liraya yakın nakit para bulundu.

Üzerinden adeta servet çıktı: Paraları korumak için bulduğu yöntem şaşırttı 1

Zabıta ekipleri, çevreden karton, plastik toplayarak elde edilen parayı tek tek sayarak tutanak altına aldı. M.Ö.'nün paraları eskimesin ve fareler yemesin diye tek tek poşetlediği ve içerisine de sarımsak koyduğu tespit edildi.

Üzerinden adeta servet çıktı: Paraları korumak için bulduğu yöntem şaşırttı 2

Yapılan işlemlerin ardından söz konusu para, İznik ilçesine bağlı Gürmüzlü Mahallesi'nde yaşayan kardeşine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik
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