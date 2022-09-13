PnB Rock öldü mü? PnB Rock kimdir, ölüm sebebi ne? PnB Rock kaç yaşındaydı?

Hiphop yıldızı PnB Rock'tan gelen acı haber sonrası ünlü ismin hayatı merak edilmeye başlandı. 1991 doğumlu sanatçı, son gelişmelere göre Kaliforniya'da uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki PnB Rock kimdir, neden öldürüldü?

PnB ROCK NEDEN ÖLDÜ?

Son gelişmelere göre PnB Rock, bir dükkanda vurularak öldürüldü. Ünlü ismin Kaliforniya'da bir waffle dükkanında kız arkadaşıyla yemek yediği esnada kendisini soymaya çalışan hırsız tarafından vurulduğu biliniyor. Ünlü isim sonrasında hayatını kaybetti.

PnB ROCK KİMDİR?

PnB Rock'ın asıl ismi Rakim Hasheem Allen'dir. 9 Kasım 1991 tarihinde Pennsylvania'da dünyaya gelen isim, 3 yaşında babasını bir cinayet sonucu kaybetmiştir ve annesi tarafından büyütülmüştür.

Ünlü isim, 2Pac ve RnB grubu Jodeci'yi dinleyerek büyümüştür. 30 yaşında olduğu bilinen sanatçı, 19 yaşında uyuşturucu bulundurmak suçundan yaklaşık 3 seneye yakın da hapis yatmıştır.

İlk mixtape albümü Real Niggaz Bangaz'ı 2014 senesinde yayınlamıştır ve sonraki yıllarda Catch These Vibes (2017) ve TrapStar Turnt PopStar (2019) isimli diğer başka iki stüdyo albümünü daha çıkarmıştır.



