MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. PnB Rock öldü mü? PnB Rock kimdir, ölüm sebebi ne? PnB Rock kaç yaşındaydı?

PnB Rock öldü mü? PnB Rock kimdir, ölüm sebebi ne? PnB Rock kaç yaşındaydı?

13.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Rap ve RnB müzik sanatçısı PnB Rock'tan gelen haber sonrası ünlü ismin kim olduğu ve hayatı merak edildi. Son gelişmelere göre 30 yaşındaki PnB Rock hayatını kaybetti. Philadelphia doğumlu müzisyenin ölüm sebebi merak ediliyor. Peki PnB Rock öldü mü? PnB Rock kimdir? İşte hayatı ve ölüm sebebi...

PnB Rock öldü mü? PnB Rock kimdir, ölüm sebebi ne? PnB Rock kaç yaşındaydı?

Hiphop yıldızı PnB Rock'tan gelen acı haber sonrası ünlü ismin hayatı merak edilmeye başlandı. 1991 doğumlu sanatçı, son gelişmelere göre Kaliforniya'da uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki PnB Rock kimdir, neden öldürüldü?

PnB ROCK NEDEN ÖLDÜ?

Son gelişmelere göre PnB Rock, bir dükkanda vurularak öldürüldü. Ünlü ismin Kaliforniya'da bir waffle dükkanında kız arkadaşıyla yemek yediği esnada kendisini soymaya çalışan hırsız tarafından vurulduğu biliniyor. Ünlü isim sonrasında hayatını kaybetti.

PnB ROCK KİMDİR?

PnB Rock'ın asıl ismi Rakim Hasheem Allen'dir. 9 Kasım 1991 tarihinde Pennsylvania'da dünyaya gelen isim, 3 yaşında babasını bir cinayet sonucu kaybetmiştir ve annesi tarafından büyütülmüştür.

Ünlü isim, 2Pac ve RnB grubu Jodeci'yi dinleyerek büyümüştür. 30 yaşında olduğu bilinen sanatçı, 19 yaşında uyuşturucu bulundurmak suçundan yaklaşık 3 seneye yakın da hapis yatmıştır.

İlk mixtape albümü Real Niggaz Bangaz'ı 2014 senesinde yayınlamıştır ve sonraki yıllarda Catch These Vibes (2017) ve TrapStar Turnt PopStar (2019) isimli diğer başka iki stüdyo albümünü daha çıkarmıştır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken sahne! Önce ayaklarını okşayıp...Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de tepki çeken sahne! Önce ayaklarını okşayıp...
Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptıEmine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı
Aylık cirosunu açıkladı! 18 saatten fazla çalışıyorAylık cirosunu açıkladı! 18 saatten fazla çalışıyor
Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı yaşında ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!

Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

Adnan Oktar'ın avukatı ile mahkeme başkanı arasında ilginç diyalog

Adnan Oktar'ın avukatı ile mahkeme başkanı arasında ilginç diyalog

Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?

Devlet hastaneleriyle ilgili flaş iddia! Kota mı geldi?

Okulda dansözlü eğlence gündem olmuştu! Müdürden flaş hamle

Okulda dansözlü eğlence gündem olmuştu! Müdürden flaş hamle

İlginizi Çekebilir

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.