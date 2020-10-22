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Podolski'den 'Güneşli günler' paylaşımı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 22.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Alman yıldız Lukas Podolski, deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Podolski, tek düşüncelerinin Başakşehir maçı olduğunu ve güneşli günlerin yine kendileriyle olacağını ifade etti.

Podolski'den 'Güneşli günler' paylaşımı

Süper Lig'de 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 8 puanla 4'üncü sırada bulunan Fraport TAV Antalyaspor'da, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor. Ligde oynadıkları son 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan Antalyaspor'da Alman yıldız oyuncu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

'GÜNEŞLİ GÜNLER BİZİM OLACAK'

Antalyaspor'un 35 yaşındaki yıldız futbolcusu, ligin 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi, "Evet, son maçta maalesef berabere kaldık. Şimdi tek düşüncemiz önümüzdeki maç. Biz iyi bir takımız. Güneşli günler yine bizim olacak" paylaşımını yaptı. Alman oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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