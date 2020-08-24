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Pogba'nın geleceği belli oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Paul Pogba, Manchester United ile yola devam edecek. Fransız futbolcunun geleceği hakkında konuşan menajer Mino Raiola, "Pogba için kulübü ile yeni sözleşme detaylarını görüşmeye başlayacağız" dedi.

Pogba'nın geleceği belli oldu

Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, 27 yaşındaki futbolcunun Manchester United’da kalacağını söyledi.

İngiliz ekibinin gelecek tüm teklifleri reddedeceğini belirten Raiola, ''Yeni sözleşme için yakında görüşmelere başlayacağız'' dedi.

Pogba'nın çok önemli bir futbolcu olduğunu belirten Mino Raiola, ''Manchester United'da kilit rol üstlenecek. Kulüp hedeflerine ulaşmak için ona ihtiyaç duyuyor'' ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezon sakatlıklarla uğraşan Fransız orta saha oyuncusu, 22 resmi maçta 1 kez fileleri sarsıp 4 de gol pası vermişti. (TRT Spor)

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