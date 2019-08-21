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Pogba'ya yapılan ırkçı saldırıya tepkiler sürüyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'ya yönelik ırkçı saldırıya tepkiler devam ediyor.

Pogba'ya yapılan ırkçı saldırıya tepkiler sürüyor

Ligde Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kaçırdığı penaltı nedeniyle sosyal medyada ırkçı saldırılara hedef olan Pogba'ya bir destek de Manchester ekibinin eski yıldızı Phil Neville'den geldi.

İngiltere Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran 42 yaşındaki Neville, sosyal medya üzerinden tacizlere kendi oyuncularının da maruz kaldığını belirterek, "Twitter ve Instagram bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Size konuyu araştırdıklarına dair bir yanıt veriyorlar ve hiçbir sonuç çıkmıyor. Altı ay hesaplarımızı kapatarak onlara güçlü bir mesaj göndermeliyiz ve bunun sonucunu görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Süper Kupa maçında Chelsea'nin son penaltısını gole çeviremeyen Tammy Abraham ile geçen hafta sonu penaltı kaçıran Reading'in futbolcusu Yakou Meite de maçtan sonra sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kaldıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Paul Pogba Manchester United

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