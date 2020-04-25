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Pogba yarışına Inter de katıldı

İTALYA HABERLERİ  | 25.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester United’ın Fransız yıldızı Paul Pogba için transfer dedikoduları her geçen gün artıyor. Pogba’yı kadrosuna katmak isteyen son takımın ise İtalya Serie A ekiplerinden Inter olduğu belirtildi.

Pogba yarışına Inter de katıldı

Pogba’nın ismi daha önce forma giydiği Juventus ve Real Madrid ile anılırken, Fransız yıldız için yeni bir iddia da İtalya’dan geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. Conte, daha önce Juventus’ta beraber çalıştığı Pogba’yı transfer ederek orta sahasını güçlendirme peşinde.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan 27 yaşındaki Pogba, takımdan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun ardından Manchester United’ın da oyuncunun bedavaya gitmemesi için transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermesi bekleniyor.

(DHA)

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Antonio Conte pogba inter juventus real madrid

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