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Polat çifti davasında yeni gelişme! Sıla Doğu ve Can Doğu için tahliye kararı

13.06.2024 23:42
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Örgüt kurma ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da yargılandığı davada tahliye kararı geldi. Mahkemede Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Polat çifti davasında yeni gelişme! Sıla Doğu ve Can Doğu için tahliye kararı

Dilan Polat ile eşi Engin Polat davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Davayı uzun süredir yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, e Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini duyurdu.

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"TAHLİYE EDİLECEKLER"

Erdinç paylaşımında "Polatlar'ın aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Aralarında Sıla Doğu ve Can Dogu’nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Dilan-Engin Polat
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