Polat çifti davasında yeni gelişme! Sıla Doğu ve Can Doğu için tahliye kararı

Dilan Polat ile eşi Engin Polat davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Davayı uzun süredir yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, e Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini duyurdu.

"TAHLİYE EDİLECEKLER"

Erdinç paylaşımında "Polatlar'ın aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Aralarında Sıla Doğu ve Can Dogu’nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler." ifadelerini kullandı.

Polatlar dosyasında tahliye geldi.



Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Aralarında Sıla Doğu ve Can Dogu’nun da bulunduğu… pic.twitter.com/PqdjGVayuT — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) June 13, 2024







