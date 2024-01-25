YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Polatların tutukluluğuna ilişkin mahkemeden devam kararı

Polatların tutukluluğuna ilişkin mahkemeden devam kararı

İHA İHA
25.01.2024 15:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

2.1.Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin çarptığı inek telef olduOtomobilin çarptığı inek telef oldu
Aydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldıAydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldı
Bolu Dağı’nda kar yağışı başladıBolu Dağı’nda kar yağışı başladı
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:21
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Perşembe

Ataç eczanesi
Kucukcekmece
Verese göztepe merkez eczanesi
Kadikoy
Altanlar eczanesi
Kadikoy
Berna eczanesi
Sultangazi
Mavi yaşam eczanesi
Zeytinburnu
Ab-i hayat eczanesi
Beylikduzu
Gülden eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.