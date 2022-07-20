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Polis şiddetinin müsebbibi olarak gösterilen Paris Emniyet Müdürü görevden alındı

20.07.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis şiddetinin müsebbibi olarak gösterilen Paris Emniyet Müdürü görevden alındı

Fransa'da 2019'da Sarı Yeleklilerin protestoları sırasında göreve getirilen, son olarak Paris'te İngiliz taraftarların polis şiddetine maruz kaldığı olayla ismi gündeme gelen Paris Emniyet Müdür Didier Lallement görevden alındı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tavsiyesi üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun Lallement'ı görevden alarak halihazırda Fransız istihbaratının terörle mücadele biriminin başında bulunan Laurent Nunez'i göreve getirdiğini duyurdu.

Le Figaro gazetesi, Lallement'ın, Macron başkanlığındaki Bakanlar Kurulunda görevden alınmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Haberde Lallement'ın Paris'te 28 Mayıs'ta Liverpool ve Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi "yaşananlara dair başarısızlığın yarasını taşıdığına" ilişkin mektup kaleme aldığı belirtildi.

Mektupta, Lallement yaşlandığı için artık bu görevde zorlandığını aktarıyor.

Polisin müdahalesindeki yöntemleri nedeniyle sağ ve sol kesimlerce sıkça eleştirilen ve suçlamalar yöneltilen Lallement ayrıca Fransız polisinin Sarı Yelekli protestolar, aşı karşıtı gösteriler başta olmak üzere göçmen ve Müslümanlara yönelik sert müdahalesi ve ırkçı tavrından sorumlu tutuluyordu.

Lallement'ın yerine getirilen 1964 doğumlu Nunez, hukuk mezunu ve futbol tutkunu bir profil olarak öne çıkıyor.

Nunez, 2015'ten itibaren bir süre Bouches-du-Rhone Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

- Lallement'ı istifaya götüren fiyasko

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta 28 Mayıs'ta Real Madrid ve Liverpool takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çok sayıda olay yaşanmış, bu nedenle maçın başlama saati 3 defa ertelenmişti.

Fransız polisi aralarında çocukların da olduğu taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

Fransız polisinin Liverpool taraftarlarına yönelik orantısız güç kullandığı görülen ve uluslararası toplumda eleştiriler toplayan olaya ilişkin görüntülerin silindiğinin ortaya çıkmasıyla Paris yönetimi zor durumda kalmıştı.

Macron ve kabinesindeki ilgili isimler yaşananlar nedeniyle farklı farklı zamanlarda özür dilemek zorunda kalmıştı.

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