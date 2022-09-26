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Polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlara özenle bakılıyor

26.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da hayvan kaçakçılarının elinden kurtarılarak koruma altına alınan 10 örümcek maymun, elma, muz, armut ve fıstıkla besleniyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak: - "Ellerimle beslediğim örümcek maymunların bana göstermiş oldukları sıcakkanlılıktan dolayı da ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Örümcek maymunlar sosyalleşmeye çok yatkın canlılardır"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da hayvan kaçakçılarının elinden kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesince koruma altına alınan örümcek maymunlara özenle bakılıyor.

Kentte bir süre önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında denetim yaptı.

Durdurulan bir araçta 10 örümcek maymun ve 80 kara iskete kuşu ele geçiren ekipler, hayvanların İran'dan İstanbul'a götürüldüğünü tespit ederek, durumu DKMP Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi

- Maymunlar hayvanat bahçesine gönderilecek

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ve biyolog Burak Çiftçi tarafından teslim alınan hayvanlar, koruma altına alındı.

İlk muayenelerinde sağlık sorunları bulunmayan, elma, muz, armut ve fıstıkla beslenen maymunlar, uygun görülen hayvanat bahçesine gönderilecek.

- Şüphelilere 119 bin 108 lira ceza uygulandı

Olayla ilgili ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilen 3 şüpheliye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 119 bin 108 lira ceza kesildi.

Kara iskete kuşları da bölgedeki en yakın doğal ortamına salınacak.

Veteriner Albayrak, AA muhabirine, maymunlara özenle baktıklarını söyledi.

Hayvanların ilk muayenelerinde sağlık problemi ile karşılaşmadığını ifade eden Albayrak, "Ellerimle beslediğim örümcek maymunların bana göstermiş oldukları sıcakkanlılıktan dolayı da ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Örümcek maymunlar sosyalleşmeye çok yatkın canlılardır." dedi.

Bakım ve tedavi için teslim aldıkları her hayvana özenle ve titizlikle baktıklarını belirten Albayrak, maymunlara da aynı hassasiyette yaklaştıklarını anlattı.

Maymunların kısa sürede kurumun uygun gördüğü bir hayvanat bahçesine götürüleceğini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Hayvanların bu duruma düşmeleri yine biz insanoğlunun hatasıdır. Çünkü biz onlara bir can taşıma gözüyle bakmıyoruz, evimizde bir süs eşyası gibi davranıyoruz. Lütfen şunu unutmayalım, hayvanlar süs eşyası değildir ve onlar evimizin bir köşesinde değil doğal ortamlarında güzeldir. Emniyet teşkilatımıza da titiz çalışmasından dolayı teşekkür ederiz."

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