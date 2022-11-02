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POLİSLİK KPSS PUANI 2022 ÖNLİSANS: Polislik KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

02.11.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polislik KPSS önlisans puanı ve puan türü, 9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınav sonuçlarının; 3 Kasım Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak olması nedeniyle merak konusu oldu. Birçok vatandaş polislik alımı ile ilgili puan detaylarını arama motorlarında sorguluyor. Peki, Polislik KPSS önlisans puanı nedir? Polislik için kaç puan almak gerekli?

POLİSLİK KPSS PUANI 2022 ÖNLİSANS: Polislik KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Polislik puan türü ve puanları 3 Kasım Perşembe günü yapılacak açıklama öncesi merak edildi. Polislik KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları internette araştırılıyor. EGM ve PA POMEM açıklamaları yakından takip edilirken polis alımlarına ilişkin detaylar da arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 KPSS önlisans polislik taban puanları ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Polislik KPSS önlisans puanı

POLİSLİK KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

KPSS önlisans puanı ile polisliğe başvuru yapmak isteyen kişilerin P3 puan türüne bakmalıdır.

Polislik KPSS önlisans puanı

KPSS önlisans ve lisansta P3 puan türü ile polislik alımı yapılıyor.

Polislik KPSS önlisans puanı

POLİSLİK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

KPSS önlisans puanı ile polislik başvurusu için adayların en az 65 puan almaları gerekiyor.

Polislik KPSS önlisans puanı

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım Perşembe günü sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin Twitter hesabından ya da ÖSYM web sitesinden adaylara duyurulur.

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Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

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Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

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