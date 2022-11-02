POLİSLİK KPSS PUANI 2022 ÖNLİSANS: Polislik KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Polislik puan türü ve puanları 3 Kasım Perşembe günü yapılacak açıklama öncesi merak edildi. Polislik KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları internette araştırılıyor. EGM ve PA POMEM açıklamaları yakından takip edilirken polis alımlarına ilişkin detaylar da arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 KPSS önlisans polislik taban puanları ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

POLİSLİK KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

KPSS önlisans puanı ile polisliğe başvuru yapmak isteyen kişilerin P3 puan türüne bakmalıdır.

KPSS önlisans ve lisansta P3 puan türü ile polislik alımı yapılıyor.

POLİSLİK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

KPSS önlisans puanı ile polislik başvurusu için adayların en az 65 puan almaları gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım Perşembe günü sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin Twitter hesabından ya da ÖSYM web sitesinden adaylara duyurulur.

Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

