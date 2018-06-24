Kolombiya ezdi, Polonya evine döndü

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Polonya ile Kolombiya karşılaştı. Maça iki takımda kontrollü başlarken, ilk golü transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Barcelonalı Yerry Mina attı ve 39. dakikada Kolombiya 1-0 öne geçti.

İlk yarı tek golle sona erdi. Kolombiya ikinci yarıda daha üstün bir futbol sergiledi. 70'te kaptan Falcao durumu 2-0'a getirirken, 5 dakika sonra Cuadrado sahneye çıktı ve farkı 3'e çıkardı: 0-3.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Kolombiya sahadan 3-0'lık ezici üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla Kolombiya puanını 3 yaparak, son 16 turu ümidini sürdürürken, ikinci maçtan da puan alamayan Polonya Dünya Kupası'na veda etti.

POLONYA 0 - 3 KOLOMBİYA

STAT: Kazan

HAKEMLER: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)

POLONYA: Szczesny, Piszczek, Pazdan (Dk. 80 Glik), Bednarek, Bereszynski (Dk. 72 Teodorczyk), Goralski, Krychowiak, Rybus, Zielinski, Kownacki (Dk. 57 Grosicki), Lewandowski

KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Aguilar (Dk. 32 Uribe), Cuadrado, Quintero (Dk. 73 Lerma), Rodriguez, Falcao (Dk. 78 Bacca)