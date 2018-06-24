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Kolombiya ezdi, Polonya evine döndü

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 24.06.2018 22:55 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda ilk maçta Japonya'ya yenilen Kolombiya, Yerry Mina, Radamel Falcao ve Juan Cuadrado'nun golleriyle Polonya'yı 3-0 yenerek son 16 turu ümidini sürdürdü. Polonya ise Dünya Kupası'na veda etti.

Kolombiya ezdi, Polonya evine döndü

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Polonya ile Kolombiya karşılaştı. Maça iki takımda kontrollü başlarken, ilk golü transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Barcelonalı Yerry Mina attı ve 39. dakikada Kolombiya 1-0 öne geçti.

İlk yarı tek golle sona erdi. Kolombiya ikinci yarıda daha üstün bir futbol sergiledi. 70'te kaptan Falcao durumu 2-0'a getirirken, 5 dakika sonra Cuadrado sahneye çıktı ve farkı 3'e çıkardı: 0-3.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Kolombiya sahadan 3-0'lık ezici üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla Kolombiya puanını 3 yaparak, son 16 turu ümidini sürdürürken, ikinci maçtan da puan alamayan Polonya Dünya Kupası'na veda etti.

POLONYA 0 - 3 KOLOMBİYA

STAT: Kazan
HAKEMLER: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)

POLONYA: Szczesny, Piszczek, Pazdan (Dk. 80 Glik), Bednarek, Bereszynski (Dk. 72 Teodorczyk), Goralski, Krychowiak, Rybus, Zielinski, Kownacki (Dk. 57 Grosicki), Lewandowski
KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Aguilar (Dk. 32 Uribe), Cuadrado, Quintero (Dk. 73 Lerma), Rodriguez, Falcao (Dk. 78 Bacca)

GOLLER: Dk. 40 Mina, Dk. 70 Falcao, Dk. 75 Cuadrado (Kolombiya)
SARI KARTLAR: Dk. 61 Bednarek, Dk. 85 Goralski (Polonya)

MAÇTAN POZİSYONLAR
DAKİKA 40: Rodriguez'in sağ kanattan kale sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Mina, topu ağlara göndererek Kolombiya'yı 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 70: Quintero'nun pasında ceza alanına giren Falcao, sağ ayağının dışıyla yerden yaptığı vuruşla golü bularak durumu 2-0'a getirdi.
DAKİKA 75: Rodriguez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Cuadrado, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya-Kolombiya Yerry Mina radamel falcao juan cuadrado

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