Kolombiya ezdi, Polonya evine döndü

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Polonya ile Kolombiya karşılaştı. Maça iki takımda kontrollü başlarken, ilk golü transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Barcelonalı Yerry Mina attı ve 39. dakikada Kolombiya 1-0 öne geçti.
İlk yarı tek golle sona erdi. Kolombiya ikinci yarıda daha üstün bir futbol sergiledi. 70'te kaptan Falcao durumu 2-0'a getirirken, 5 dakika sonra Cuadrado sahneye çıktı ve farkı 3'e çıkardı: 0-3.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Kolombiya sahadan 3-0'lık ezici üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla Kolombiya puanını 3 yaparak, son 16 turu ümidini sürdürürken, ikinci maçtan da puan alamayan Polonya Dünya Kupası'na veda etti.
POLONYA 0 - 3 KOLOMBİYA
STAT: Kazan
HAKEMLER: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)
POLONYA: Szczesny, Piszczek, Pazdan (Dk. 80 Glik), Bednarek, Bereszynski (Dk. 72 Teodorczyk), Goralski, Krychowiak, Rybus, Zielinski, Kownacki (Dk. 57 Grosicki), Lewandowski
KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Aguilar (Dk. 32 Uribe), Cuadrado, Quintero (Dk. 73 Lerma), Rodriguez, Falcao (Dk. 78 Bacca)
GOLLER: Dk. 40 Mina, Dk. 70 Falcao, Dk. 75 Cuadrado (Kolombiya)
SARI KARTLAR: Dk. 61 Bednarek, Dk. 85 Goralski (Polonya)
MAÇTAN POZİSYONLAR
DAKİKA 40: Rodriguez'in sağ kanattan kale sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Mina, topu ağlara göndererek Kolombiya'yı 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 70: Quintero'nun pasında ceza alanına giren Falcao, sağ ayağının dışıyla yerden yaptığı vuruşla golü bularak durumu 2-0'a getirdi.
DAKİKA 75: Rodriguez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Cuadrado, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.
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