POLONYA ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Polonya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Polonya Arjantin maçı için heyecan dorukta. İki takım 2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu son maçında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Hollandalı Danny Makkelie düdük çalacak. "Polonya Arjantin maçı canlı izle" internette araştırılıyor. İşte Polonya Arjantin maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Polonya Arjantin maçı bugün (30 Kasım 2022 Çarşamba) oynanacak.
Heyecanla beklenen maç, saat 22.00'de başlayacak.
Tunus Fransa maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Karşılaşma Stadium 974'da oynanacak.
Polonya: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski, Milik, Lewandowski
Arjantin: Martinez, Molina, Otamendi, Lisandro, Tagliafico, Fernandez, Paredes, De Paul, Di Maria, Messi, Lautaro
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