SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. POLONYA ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Polonya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

POLONYA ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Polonya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

30.11.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya ile Arjantin, 2022 Dünya Kupası C Grubu son maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Stadium 974'da oynanacak. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Polonya Arjantin maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Polonya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen 2022 Dünya Kupası maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

POLONYA ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Polonya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Polonya Arjantin maçı için heyecan dorukta. İki takım 2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu son maçında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada Hollandalı Danny Makkelie düdük çalacak. "Polonya Arjantin maçı canlı izle" internette araştırılıyor. İşte Polonya Arjantin maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

POLONYA ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya Arjantin maçı bugün (30 Kasım 2022 Çarşamba) oynanacak.

Heyecanla beklenen maç, saat 22.00'de başlayacak.

POLONYA ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Tunus Fransa maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Karşılaşma Stadium 974'da oynanacak.

POLONYA ARJANTİN MAÇI CANLI TAKİP

POLONYA ARJANTİN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Polonya: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski, Milik, Lewandowski

Arjantin: Martinez, Molina, Otamendi, Lisandro, Tagliafico, Fernandez, Paredes, De Paul, Di Maria, Messi, Lautaro

POLONYA DÜNYA KUPASI KADORSU

POLONYA DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

ARJANTİN DÜNYA KUPASI KADORSU

ARJANTİN DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenleri hayrete düşüren fotoğraf!Görenleri hayrete düşüren fotoğraf!
Ne yaptın Aboubakar! Dünya bunu konuşuyor...Ne yaptın Aboubakar! Dünya bunu konuşuyor...
''Adama bıçağı sapladı!'' Büyük kavga...''Adama bıçağı sapladı!'' Büyük kavga...
Anahtar Kelimeler:
2022 dünya kupası maçı hollandalı maçın maç,

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Ronaldo için kulüpten açıklama! Galatasaray...

Ronaldo için kulüpten açıklama! Galatasaray...

İlginizi Çekebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.