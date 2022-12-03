SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Polonya endişeli: "Mbappe'yi durdurmak için scooter'a ihtiyacımız var"

Polonya endişeli: "Mbappe'yi durdurmak için scooter'a ihtiyacımız var"

03.12.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonyalı futbolcu Arkadiusz Milik, son 16 turunda eşleştikleri Fransa'nın dünyaca ünlü yıldızı Mbappe için "scooter" çözümünü öne sürdü.

Polonya endişeli: "Mbappe'yi durdurmak için scooter'a ihtiyacımız var"

Polonyalı forvet oyuncusu Arkadiusz Milik, son 16 turunda Fransız Kylian Mbappe'ye karşı kolektif oynamaları gerektiğini, bireysel olarak yıldız oyuncuyu durdurmanın zor olduğunu söyledi.

Milik, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın Fransa ile oynayacakları maç öncesinde FIFA Basın Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

28 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'nda Mbappe'yi nasıl durduracakları sorusuna, "Ona karşı nasıl savunma yapacağız, sanırım bunu yapmak için 'scooter'a ihtiyacımız olacak çünkü çok hızlı." diyerek esprili bir yanıt verdi.

Mbappe'nin dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu belirten Milik, "Grup olarak, kolektif oynamalıyız. Takım içinde çok iyi iş birliği yapmamız gerekiyor çünkü tek bir kişi Mbappe'yi durduramaz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cristiano Ronaldo'nun kaslarını gören hayranları büyük üzüntü yaşadı!Cristiano Ronaldo'nun kaslarını gören hayranları büyük üzüntü yaşadı!
Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...
Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor!Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor!
Anahtar Kelimeler:
Fransa Polonya dünya kupası mbappe FIFA Dünya Kupası yaşında

En Çok Okunan Haberler

Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı

Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı

CHP yeni vizyonunu açıklıyor! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz var

CHP yeni vizyonunu açıklıyor! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz var

Fenerbahçeliler Alex de Souza'yı defterden sildi!

Fenerbahçeliler Alex de Souza'yı defterden sildi!

Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş bir ceza verilecek!

Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş bir ceza verilecek!

Bu gidişle dünya devine bedavaya imza atacak...

Bu gidişle dünya devine bedavaya imza atacak...

Dusan Vlahovic'ten skandal gol sevinci!

Dusan Vlahovic'ten skandal gol sevinci!

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.