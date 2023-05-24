POMEM SONUÇLARI 2023: 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler PA’da!

POMEM 30. Dönem ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih arama motorlarında sorgulanıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın alınacak. POMEM sonuçları merak konusu oldu. İşte, POMEM sonuç sorgulama ekranı...
POMEM 10. 600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.
Bilindiği üzere 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar ise 28 Kasım'da erişime açılmıştı.
Konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
POMEM ön başvuru sonuçları Polis Akademisi'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.