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POMEM SONUÇLARI 2023: 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler PA’da!

24.05.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplamda 10 bin öğrenci alınacak. Peki, 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte pa.edu.tr ile POMEM sonuç sorgulama ekranı...

POMEM SONUÇLARI 2023: 30. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler PA’da!

POMEM 30. Dönem ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih arama motorlarında sorgulanıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın alınacak. POMEM sonuçları merak konusu oldu. İşte, POMEM sonuç sorgulama ekranı...

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POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

POMEM 10. 600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.

Bilindiği üzere 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar ise 28 Kasım'da erişime açılmıştı.

Konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

  1. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde Polis Akademisi tarafından erişime açılması bekleniyor.

POMEM 30. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

POMEM ön başvuru sonuçları Polis Akademisi'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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