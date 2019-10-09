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Pompalı tüfekle ateş açtı! Polis ekipleri sevk edildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 09.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

Isparta'da evde yatalak annesi ile birlikte yaşayan şahıs, pompalı tüfekle pencereden rastgele ateş açtı. Polisin ikna çalışması başarılı olmayınca özel harekat çağrıldı. Bölgeye kimse yaklaştırılmazken ikna çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 2702. Sokak’taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil E. isimli şahıs, çocuğu ve yatalak annesinin de bulunduğu evin penceresinden pompalı tüfekle sokağa rastgele ateş etti.

ÖZEL HAREKAT ÇAĞRILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs ikna edilemeyince özel harekat ekipleri olay yerine çağrıldı.

BÖLGEYE KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR

Çevre güvenliğini alıp bölgeye kimseyi yaklaştırmayan özel harekat ekiplerinin Cemil E.’yi ikna çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Özel Harekat ısparta pompalı tüfek

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