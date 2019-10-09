Pompalı tüfekle ateş açtı! Polis ekipleri sevk edildi

Olay, saat 14.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 2702. Sokak’taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil E. isimli şahıs, çocuğu ve yatalak annesinin de bulunduğu evin penceresinden pompalı tüfekle sokağa rastgele ateş etti.
ÖZEL HAREKAT ÇAĞRILDI
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs ikna edilemeyince özel harekat ekipleri olay yerine çağrıldı.
BÖLGEYE KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR
Çevre güvenliğini alıp bölgeye kimseyi yaklaştırmayan özel harekat ekiplerinin Cemil E.’yi ikna çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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