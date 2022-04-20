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Poppy Delevingne'in tuvalet pozu olay yarattı

20.04.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cara Delevingne'in model kız kardeşi Poppy Delevingne, Coachella'da her yıl düzenlenen festivale katıldı. Ünlü model festivalde verdiği tuvalet pozuyla adeta olay yarattı.

Poppy Delevingne'in tuvalet pozu olay yarattı

Kaliforniya’nın Indio Çölü’nde her yıl düzenlenen Coachella Festivali her yıl olduğu gibi bu sene de renkli anlara sahne oldu.

Cara Delevingne'in model kız kardeşi Poppy Delevingne de festivalde yerini alan isimlerdendi.

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Ünlü modelin festivalden paylaştığı fotoğraflar ise sosyal medyada gündem oldu.
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Tuvaletten samimi bir pozunu hayranlarıyla paylaşan Poppy gönderisine, “Bu kadar tavşan olan ne?” notunu ekledi.

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Poppy Delevingne’in tuvalet pozuna kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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