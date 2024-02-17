Popstar Mehtap kuzeni Hülya Avşar'ın programına katıldı! Pavyon hayatını anlattı: "Sabah yarı çıplak kızlar..."

İnci Taneleri dizisinden sonra yaptığı yorumlarla gündeme gelen Popstar Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hülya Avşar'ın akrabası olduğunu söylemişti.

Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda da sosyal medyada trend olan Dilber dansına gösterdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Mehtap Yılmaz, Bir Hülya Avşar Sohbeti programının konuğu oldu. Son dönemde sosyal medyada gündem olan pavyon sahnelerine tepki göstermesiyle gündeme gelen Mehtap Yılmaz'a Hülya Avşar geçmişte yaşadıklarına dair de sorular yöneltti.

Pavyon hayatıyla ilgili konuşan Yılmaz şunları ifade etti:

"SEVİŞMEYE KADAR GİDİYORLARDI"

"15 yaşında kandırılarak oraya düştüm. Başımda annem babam yoktu. Yaşım küçük olduğu için kaçak çalışıyordum, polis gelince kaçıp saklanıyordum. Pavyonda insanlar kibar değil, orası oldukça kaba insanların olduğu bir yer. Kavga gürültü hiç eksik olmaz. Ben sahnedeyken gözümün önünde yapılanlara dayanamıyordum Görüyordum olan olayları bir tek sevişmedikleri kalıyordu. Sevişmeye kadar gidiyorlardı. Daha fazla açık konuşamayacağım."

Yılmaz, "Sen masamdan şunu kaldırın dediğin zaman burası milli kütüphane mi çıkma o zaman diyorlardı. Masaya oturmayınca paramı vermiyorlardı. Sabaha kadar 5-6 yerde çalışıyordum. Sabah 9-10'da uyuyordum. Bana kimse zorla hiç bir şey yaptıramadı. Yapmadım" dedi.

Ünlü isim, "Pavyon dizilerde, filmlerde gösterildiği gibi değil. Mesela sabah 5'te kızların yarı çıplak bir şekilde ellerinde zarfla kimine zarf verilmediğini gördüm çoğu zaman. Üniversite öğrencilerinin dolaplarına kitaplarıyla gelip kitleyip sabahları da makyajlarını silip gidip simitçide kahvaltı yapıp Üniversite'ye derse gittiklerini gördüm. 2 tane Üniversite öğrencisi gördüm bu şekilde çalışan. Aileleri yok kimseleri yok. Yaşı küçük kızlar çok vardı" ifadelerini kullandı.





