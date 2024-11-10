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  4. Popstar Özlem tesettürden çıktı, estetik yaptırdı, sahnelere döndü! Son hali sosyal medyayı salladı

Popstar Özlem tesettürden çıktı, estetik yaptırdı, sahnelere döndü! Son hali sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.11.2024 15:26
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Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasıyla ünlenen ve yarışmadan yıllar sonra tesettüre güren Popstar Özlem Güneş açıldı. Botoks yaptırdığını itiraf eden ve kocasından da boşanan Özlem Güneş'in son hali gündem oldu.

Popstar Özlem tesettürden çıktı, estetik yaptırdı, sahnelere döndü! Son hali sosyal medyayı salladı

Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in oturduğu Popstar Türkiye'ye sesiyle damga vuran isimlerden biri de Özlem Güneş olmuştu.

Yarışmada dekolte giymediği için eleştirilere maruz kalan Özlem Güneş Popstar'da ünlendi ardından adını değiştirdi ve tesettüre girdi. Popstar Özlem tesettürlü hallerini paylaşarak gündeme gelirken bir anda açıldığını açıkladı.

Bir takipçisinin "Açıldığın söyleniyor, doğru mu?" sorusuna "Evet, yaklaşık bir aydır açığım" yanıtını veren Özlem, merak uyandırmıştı.

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"NEFSİME YENİK DÜŞTÜM"

"Cemaatlere girdim çıktım bir cemaatte medrese eğitimi aldım. Sonra daha iyi öğrenmek için Rize'ye gitmeye karar verdik" diyen Özlem Güneş son açıklamasında "Nefsime yenik düştüm" dedi.

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Popstar Özlem Tesettüre zarar verdiğini söyleyerek dolgu ve botoks yaptırdığını da itiraf etti.

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Açıldığını söyledikten sonra bir süre fotoğraf paylaşmayan Özlem Güneş sonunda yüzünü gösterdi. Popstar Özlem üstelik sahnelere de geri döndü.

Tesettürden çıktı; botoks yaptırıp kocasından boşandı Tesettürden çıktı; botoks yaptırıp kocasından boşandı

Popstar Özlem son halini paylaşarak gündeme geldi. Bir hayli değişen Özlem'in son hali sosyal medyada da gündem oldu.

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popstar Popstar Özlem Güneş
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