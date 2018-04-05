Popstar Türkiye'de Armağan Çağlayan'dan Kadir Bayram'a cüzdan fırçası

Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo'nun jüri olduğu yarışmaya Armağan Çağlayan'ın yarışmacıya fırçası damgasını vurdu.

Yarışmacı Kadir Bayram, Neye Yarar ki şarkısını seslendirdikten sonra jüriden yorumlar alınmaya başlandı.

'SENİN CEBİNDE CÜZDAN MI VAR?'

Kadir Bayram'ın sahnede rahat bir duruş sergileyemediğini fark eden Armağan Çağlayan 'Senin cebinde cüzdan mı var? Bunca yıldır televizyoncuyum böyle bir şey görmedim. Kuliste bıraksan cüzdanını çalacaklar mı?' diye sert çıktı.

Bu sözler sonrası Kadir Bayram özür dilemek zorunda kaldı.

İşte canlı yayında ekranlara yansıyan o cüzdan fırçası: