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Pörsüyen havuçlar bu yöntemle 5 dakikada eski haline geliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
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Buzdolabında beklemekten pörsüyen bayatlayan havuçları bu yöntem sayesinde, sadece 5 dakikada eski haline getirebilirsiniz.

Pörsüyen havuçlar bu yöntemle 5 dakikada eski haline geliyor

Bol miktarda A vitamini barındıran havuç B, C, D ve E vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Salata ve yemeklerde bol miktarda kullanılan havuçlar, kısa sürede tüketilmediği zaman bayatlayıp, pörsüyor. Buzdolabında beklettiğimiz havuçları kısa süre içinde tüketmediğimizde maalesef çöpe atılıyor. Oldukça basit bu yöntem sayesinde sadece 5 dakikada pörsüyen havuçları eski haline getirebilirsiniz.

SOĞUK SUDA 5 DAKİKA BEKLETİN

Buzdolabında beklemekten pörsüyen havucu artık atmanıza gerek yok. Buzdolabında bekleyen havuçların yumuşamasının sebebi susuz kalmasıdır. Salataya veya yemeğe kullanmak istediğiniz havucu içi su dolu bir kaba alın ve 5 dakika bekletin. 5 dakika sonra havucu sudan çıkarttığınızda eskisi gibi sert ve tazeliğini yitirmemiş bir şekilde olduğunu göreceksiniz. Bu kolay yöntem sayesinde artık pörsüyen havuçları çöpe atmayacaksınız.


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