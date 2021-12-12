Portakalın çikolata ile buluşması sonucu ortaya çıkan efsane lezzet: Portakallı tart tarifi

Portakallı tart için yiyen herkesin aklını başından alan bir tatlı olduğunu söylesek elbette ki yanlış olmaz! Hem çocukların hem de tatlısever yetişkinlerin severek tükettiği bu lezzet, yapılışıyla gözünüzü korkutsa da tekrar tekrar yapıp tüketmek isteyeceğiniz cinsten. Fransızların en klasik portakallı tart tarifini birlikte denemeye ne dersiniz?
MALZEMELER
175 gr. tereyağı
1 yumurta
100 gr. toz şeker
250 gr. un
DOLGUSU İÇİN
4 portakalın kabuğu ve suyu
1 limonun suyu
5 yumurta
200 gr. toz şeker
140 gr. çikolata
ÜZERİ İÇİN
2 portakal
1,5 çay bardağı su
HAZIRLANIŞI
Şeker, un, tereyağı ve toz bademi robottan geçirin. Daha sonra karışıma yumurtayı ekleyin ve tekrar karıştırın. Hazırlanan hamuru streç filme sararak buzdolabında 15 dakika bekletin. Bu sırada kullanacağınız tart kalıbını yağlayabilirsiniz.
Hamuru bir merdane yardımıyla kalıbınızın ölçüsünde açın ve ardından yağlanmış olan tart kalıbına nazikçe yerleştirin. Tart kalıbını 20 dakika kadar buzdolabında bekletin.
Yeteri kadar dinlenen hamurunuzun üzerine yağlı kağıt serin ve 200 derecede 20 dakika kadar pişirin.
Yağlı kağıdı üzerinden alarak 150 derecede 10 dakika daha pişirmeye devam edin.
Tart tabanını fırından alarak soğumaya bırakın.
Çikolatayı küçük parçalar halinde keserek bir kaseye alın ve benmari usulü eritin.
Akışkan bir kıvam elde ettikten sonra bir fırça yardımıyla çikolatayı tart tabanına hafifçe sürün. Erittiğiniz çikolata bitene kadar her 5 dakikada bir bu işlemi tekrarlayın. Çikolata tamamen bittiğinde tart tabanını 10 dakika buzdolabında bekletin.
Tartın iç dolgusu için yumurta, toz şeker ve limon suyunu iyice çırpın. Ardından portakal kabuğu rendesini, portakal suyunu ve kremayı karışıma ekleyin ve karıştırma işlemini sürdürün.
Karışımı, hazırladığınız tart tabanının ortasını dolduracak şekilde dökün ve 35 dakika boyunca 150 derecede pişirin.
Fırından çıkardığınız ve soğumaya bıraktığınız tart oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabında soğuması için bekletin.
Su ve toz şekeri küçük bir tencerede kaynatın. İçerisine ince ince doğradığınız portakal kabuğunu ve suyunu ekleyin. 5-6 dakika bu şekilde kaynattıktan sonra kabukları içinden alın.
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