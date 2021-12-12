Portakalın çikolata ile buluşması sonucu ortaya çıkan efsane lezzet: Portakallı tart tarifi

Portakallı tart için yiyen herkesin aklını başından alan bir tatlı olduğunu söylesek elbette ki yanlış olmaz! Hem çocukların hem de tatlısever yetişkinlerin severek tükettiği bu lezzet, yapılışıyla gözünüzü korkutsa da tekrar tekrar yapıp tüketmek isteyeceğiniz cinsten. Fransızların en klasik portakallı tart tarifini birlikte denemeye ne dersiniz?

PORTAKALLI TART TARİFİ

MALZEMELER

175 gr. tereyağı

1 yumurta

100 gr. toz şeker

250 gr. un

25 gr. toz badem

DOLGUSU İÇİN

4 portakalın kabuğu ve suyu

1 limonun suyu

5 yumurta

200 gr. toz şeker

140 gr. çikolata

142 ml. krema

ÜZERİ İÇİN

2 portakal

1,5 çay bardağı su

200 gr. toz şeker

HAZIRLANIŞI