Portakallı kereviz yemeği tarifi

Zeytinyağlı kerevizi sonbahara özel portakalla harmanladık. Hafif mayhoş tadıyla mideleri bayram ettirecek portakallı kereviz, bu kışa çok yakışacak. Üstelik kereviz yemeği son derece besleyici. İçinde bol miktarda A, C ve K vitaminleri bulunuyor.

PORTAKALLI KEREVİZ YAPIMI

Malzemeler:

2 adet kereviz

Bir adet havuç

Bir tatlı kaşığı şeker

10 tane arpacık soğanı

2 su bardağı taze portakal suyu

2 diş sarımsak

Maydanoz

Bir çay bardağı zeytinyağı

Tuz

HAZIRLANIŞI

Kerevizleri soyun ve iri küpler halinde doğrayın. Kerevizlerin kararmaması için hazırlık aşamasında limon suyunun içinde bekletebilirsiniz.

Soğanları soyun ve zeytinyağında pembeleşene kadar pişirin.

Rengi dönen soğanların içine halka şeklinde doğradığınız havuçları da ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika sonra kerevizleri, portakal suyunu, tuzu, şekeri ilave edin pişmeye bırakın. Tüm malzemeler yumuşadıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

