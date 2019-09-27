YEMEK

Portakallı kereviz yemeği tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 27.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

Sonbaharın en lezzetli sebzelerinden biri olan kereviz ile portakal suyunu birleştirdik, sağlık dolu bir yemeğe imza attık. Portakallı kereviz yemeği tarifine çocuklar da bayılacak!

Portakallı kereviz yemeği tarifi

Zeytinyağlı kerevizi sonbahara özel portakalla harmanladık. Hafif mayhoş tadıyla mideleri bayram ettirecek portakallı kereviz, bu kışa çok yakışacak. Üstelik kereviz yemeği son derece besleyici. İçinde bol miktarda A, C ve K vitaminleri bulunuyor.

PORTAKALLI KEREVİZ YAPIMI
Malzemeler:
2 adet kereviz
Bir adet havuç
Bir tatlı kaşığı şeker
10 tane arpacık soğanı
2 su bardağı taze portakal suyu
2 diş sarımsak
Maydanoz
Bir çay bardağı zeytinyağı
Tuz

HAZIRLANIŞI
Kerevizleri soyun ve iri küpler halinde doğrayın. Kerevizlerin kararmaması için hazırlık aşamasında limon suyunun içinde bekletebilirsiniz.
Soğanları soyun ve zeytinyağında pembeleşene kadar pişirin.
Rengi dönen soğanların içine halka şeklinde doğradığınız havuçları da ekleyin.
Yaklaşık 5 dakika sonra kerevizleri, portakal suyunu, tuzu, şekeri ilave edin pişmeye bırakın. Tüm malzemeler yumuşadıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

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