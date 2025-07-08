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Portekiz basını açıkladı: Orkun Kökçü, Beşiktaş'a transfer olmaya artık çok yakın! Başkan Serdal Adalı transfer için büyük uğraş veriyor...

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı, Orkun Kökçü için Portekiz’e çıkarma yaptı. Benfica’da top koşturan Milli futbolcu için görüşmelerde bulunan siyah beyazlılar, transferi bitirmek için büyük çaba gösteriyor.

Portekiz basını açıkladı: Orkun Kökçü, Beşiktaş'a transfer olmaya artık çok yakın! Başkan Serdal Adalı transfer için büyük uğraş veriyor...
Burak Kavuncu
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Beşiktaş’ta yeni haftayla birlikte transfer mesaisi tekrar başladı. Jurasek ve Abraham transferleri sonrası transferlere kısa bir mola veren Beşiktaş, yeniden hareketlendi. Başkan Serdal Adalı dümene geçti ve rota Portekiz’in başkenti Lizbon’a Benfica ile görüşmeye gitti. Milli yıldız Orkun Kökçü için ısrarcı olan Beşiktaş, ayrıca Gedson Fernandes’in bonservisinin yüzde 50’sini de almak için büyük uğraş verdiği gelen bilgiler arasında.

PORTEKİZ BASINI AÇIKLADI

Portekiz basını açıkladı: Orkun Kökçü, Beşiktaş a transfer olmaya artık çok yakın! Başkan Serdal Adalı transfer için büyük uğraş veriyor... 1

Portekz basınından Record'un haberine göre Milli oyuncu Orkun Kökçü, Beşiktaş'a transfer olmaya artık çok yakın. Haberin detayında ise Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'ye Benfica'da aldığından daha yüksek bir maaş teklif ettiği iddia edildi.

‘‘HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA DA HAZIRIM’’

Portekiz basını açıkladı: Orkun Kökçü, Beşiktaş a transfer olmaya artık çok yakın! Başkan Serdal Adalı transfer için büyük uğraş veriyor... 2

Portekiz ekibi Benfica’nın, Avrupa ve Suudi Arabistan’dan önemli takımların ilgisine rağmen Orkun Kökçü’nün ısrarlı Beşiktaş tutumu sonrası şaşkın olduğu öğrenildi. Milli oyuncunun Başkan Serdal Adalı’ya “Beşiktaş’ta oynamak istiyorum. Her türlü fedakarlığa da hazırım. Sizden de kolaylık bekliyorum.” dediği bildirildi. Öte yandan yıldız oyuncunun yakın çevresine “Başkan Serdal Adalı çok büyük oynuyor. Beşiktaş, elinden geleni yapıyor. Allah var gam yok. Sabır.” Şeklinde bilgilendirmede bulunduğu iddia edildi. Transfer için Benfica’ya büyük baskı yapan Başkan Serdal Adalı, Orkun Kökçü ve Milli oyuncunun ailesi bu transfer çok istekli durumda.

AYNI TRANSFER STRATEJİSİ İLE ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR

Portekiz basını açıkladı: Orkun Kökçü, Beşiktaş a transfer olmaya artık çok yakın! Başkan Serdal Adalı transfer için büyük uğraş veriyor... 3

Jurasek transferinde kiralama tercihine yönelen Beşiktaş, ardından Tammy Abraham transferi için de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde transferi bitirmişti. Başkan Serdal Adalı’nın yine yanı stratejiyi uygulayarak yıldız oyuncuyu kadrosuna katması beklenirken, Benfica’nın 30 milyon euro inadının nasıl kırılacağı ise büyük merak konusu.

ORKUN YUVAYA…

Portekiz basını açıkladı: Orkun Kökçü, Beşiktaş a transfer olmaya artık çok yakın! Başkan Serdal Adalı transfer için büyük uğraş veriyor... 4

24 yaşındaki yıldızın Beşiktaş’a transfer olması için de taraftar özel olarak hazırlandı. Beşiktaş taraftarları, Orkun Kökçü'nün Instagram hesabındaki son paylaşımına Orkun Yuvaya' etiketiyle 100 bin üzerinde mesaj gönderdi.

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