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Portekiz basını haklı çıktı: Kerem Aktürkoğlu’nun kabusu gerçek oldu! Forması tehlikede...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.01.2025 16:51
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Portekiz Süper Ligi'nde son maçlarda aldığı kötü sonuçlarla liderliği kaybeden Benfica, Lig Kupası finalinde Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Bruno Lage yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışlarında rakibini 7-6 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Öte yandan, milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu hakkında maçtan önce yayımlanan haberin detayı gerçeğe dönüştü. İşte detaylar...

Portekiz basını haklı çıktı: Kerem Aktürkoğlu’nun kabusu gerçek oldu! Forması tehlikede...

Lig Kupası final mücadelesinde dün akşam Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Normal süresi Andreas Schjelderup ve Viktor Gyökeres'in (p) karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı. Prosedür gereği direkt seri penaltı atışlarına giden mücadelede kırmızı - beyazlılar, rakibini 7-6 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

İLK 9 MAÇTA ŞOV YAPTI

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Benfica formasıyla ilk 9 maçta 7 gol 3 asist yaparak parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, sonradan oynadığı 12 maçta yalnızca 1 kez fileleri sarsabildi.

İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ

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Benfica kariyerine çok hızlı bir giriş yapan ancak son haftalarda performansı düşerek eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kerem Aktürkoğlu, yarı finalde olduğu gibi final maçında da yedek kaldı.

İŞİ DAHA DA ZORLAŞTI

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Benfica’da Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Andreas Schjelderup karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Norveçli futbolcunun bir de gol atması, milli oyuncunun forma rekabetindeki işini daha da zorlaştırdı.

SCHJELDERUP TEHLİKESİ

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Portekiz'in önde gelen basınlarından A Bola gazetesi, maçtan birkaç gün önce yayımladığı haberinde, Kerem Aktürkoğlu'nun formasının tehlikede olduğunu vurgulamıştı. Haberde, milli yıldız için Andreas Schjelderup’un forma rekabetinde ciddi bir tehdit oluşturduğunun da altını çizmişti.

"AKTÜRKOĞLU'NU TEHDİT EDİYOR"

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Söz konusu haberde, "Schjelderup, Luz'a geldikten iki yıl sonra ilk 11'e girdi ve oynanan kumarı haklı çıkardı. Bruno Lage gördüklerini beğendi. Kadrodaki yerini sağlamlaştırıyor ve Aktürkoğlu'nu tehdit ediyor" sözleri sarf edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Portekiz Kerem Aktürkoğlu Sporting Lizbon benfica
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