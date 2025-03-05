Portekiz basını işi gücü bıraktı, Orkun Kökçü'nün son halini konuşuyor! Benfica'yı tek başına sırtladı...

Portekiz basını Orkun Kökçü'nün performansını konuşuyor. O Jogo'da yer alan haberde; Avrupa turnuvalarında gösterdiği performanstan dolayı Orkun Kökçü öve öve bitirilemedi...
Avrupa arenasında ilk kez dört gole ulaşarak Benfica'ya önemli katkı sağlayan Orkun Kökçü, takımını adeta tek başına taşıyor.
Orkun Kökçü'nün Benfica'nın son 16 turuna yükselmesinde kritik bir gol atarak turun kapısını açtığı belirtilen milli yıldızın performansı beğeni topladı. 24 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla bu sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 6 asist yaptı.
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