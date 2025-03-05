SPOR

65
61
47
44
40
36
36
33
32
32
32
31
30
28
24
24
24
13
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Portekiz basını işi gücü bıraktı, Orkun Kökçü'nün son halini konuşuyor! Benfica'yı tek başına sırtladı...

Portekiz basını işi gücü bıraktı, Orkun Kökçü'nün son halini konuşuyor! Benfica'yı tek başına sırtladı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2025 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü tarih yazıyor... Avrupa kupalarında bu sezon kariyerinin en skorer dönemini geçiren milli oyuncu tek başına Benfica'yı adeta sırtladı.

Portekiz basını işi gücü bıraktı, Orkun Kökçü'nün son halini konuşuyor! Benfica'yı tek başına sırtladı...
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Portekiz basını Orkun Kökçü'nün performansını konuşuyor. O Jogo'da yer alan haberde; Avrupa turnuvalarında gösterdiği performanstan dolayı Orkun Kökçü öve öve bitirilemedi...

BENFICA'NIN EN ÖNEMLİ İSMİ

Screenshot_6

Avrupa arenasında ilk kez dört gole ulaşarak Benfica'ya önemli katkı sağlayan Orkun Kökçü, takımını adeta tek başına taşıyor.

TAKIMA TURU GETİRDİ

Screenshot_7

Orkun Kökçü'nün Benfica'nın son 16 turuna yükselmesinde kritik bir gol atarak turun kapısını açtığı belirtilen milli yıldızın performansı beğeni topladı. 24 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla bu sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 6 asist yaptı.

Canlı Skor

Kocaelispor'dan açıklama: "Her şeye rağmen o kupa buraya gelecek"Kocaelispor'dan açıklama: "Her şeye rağmen o kupa buraya gelecek"
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Okan Buruk kararını verdi: "Güvenmiyorum, gönderin..."Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Okan Buruk kararını verdi: "Güvenmiyorum, gönderin..."
Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü benfica
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya merak bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Dünya merak bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Öcalan’ın PKK’yı feshedin çağrısına Kandil’den net yanıt

Öcalan’ın PKK’yı feshedin çağrısına Kandil’den net yanıt

Portekiz basını işi gücü bıraktı, Orkun Kökçü'nün son halini konuşuyor! Benfica'yı tek başına sırtladı...

Portekiz basını işi gücü bıraktı, Orkun Kökçü'nün son halini konuşuyor! Benfica'yı tek başına sırtladı...

Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılmıştı! Fenerbahçe, Sacha Boey için Bayern Münih ile görüşmelere başladı...

Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılmıştı! Fenerbahçe, Sacha Boey için Bayern Münih ile görüşmelere başladı...

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı! Tam 8 gol

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı! Tam 8 gol

Arda Turan, Süper Lig devine imza atmak üzere! Sezon sonunda anlaşacaklar...

Arda Turan, Süper Lig devine imza atmak üzere! Sezon sonunda anlaşacaklar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.