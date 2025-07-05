Portekiz'de Cristiano Ronaldo depremi! Jota'nın cenaze törenine katılmadı... Arkadaşları ağlarken, o denize girdi

Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo’nun, trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşı Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva’nın cenazesine katılmaması gündemi sarstı. Ronaldo’nun törene katılmayıp Mallorca'da lüks yatında tatilde olduğu ortaya çıkınca memleketi Portekiz de tepkiler arttı.

GÖZLER RONALDO'YU ARADI

Portekiz Milli Takımı oyuncuları Bernardo Silva, Diogo Dalot, Joao Cancelo ve Ruben Neves törene katılarak arkadaşları Jota’ya olan son görevlerini yerine getirirken, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo cenazede yer almadı.

KATILMAMASININ NEDENİ OLARAK BU İDDİA ORTAYA ATILDI

Bir iddiaya göre cenaze törenine katılmayan Cristiano Ronaldo’nun yas havasını bozmamak adına gelmediği söylense de, yıldız oyuncunun cenaze töreni sırasında Mallorca'da tatilde olduğu ortaya çıktı.

TATİL FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU

Cristiano Ronaldo’nun, 5.5 milyon sterlin değerindeki lüks yatıyla İspanya’nın Mallorca kentinde tatilde olduğu ortaya çıktı. Mallorca’daki Illetes ve Andratx limanında görüntülenen Ronaldo’nun cenazeye katılmaması sosyal medyada sert eleştrilere sebep oldu.

JOTA İÇİN PAYLAŞIM YAPMIŞTI!

Ronaldo, kaza haberini aldıktan sonra Instagram’da duygusal bir paylaşım yapmıştı. Ronaldo, “Daha az önce milli takımdaydık, daha az önce evlenmiştin. Ailene ve çocuklarına başsağlığı diliyorum.” mesajını paylaşmış ancak cenazeye neden katılmadığı konusunda hiçbir açıklama yapmamıştı.

LIVERPOOL TAM KADRO CENAZE TÖRENİNDE

İngiliz devi Liverpool kulübü cenaze törenine tam kadro katılarak arkadaşlarına karşı son görevini yaptılar. Teknik direktör Arne Slot, kaptan Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alexis Mac Allister, Darwin Nunez, Cody Gakpo, Joe Gomez, Ryan Gravenberch gibi isimler törende yer aldı.